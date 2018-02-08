記者陳昭宗／地方報導

北港警分局長李憲蒼7日榮陞新竹縣警局竹北分局長，警友會北港辦事處為他舉行歡送餐會，分局幹部並致贈紀念品，現場離情依依，溫馨感人。

分局長李憲蒼為警察大學正期班61期畢業，105年8月派任北港分局長一職，任內因為看到很多弱勢老人獨居陰暗角落，無人聞問，要求所屬落實關懷弱勢，讓更多需要照顧者獲得照護。

李憲蒼任內極力推動社區治安觀念，督促同仁重視每一個大小案件，對鄰里各項治安及災害事故，更是親力親為，即時掌握，讓警察徹底發揮「人民保母」的角色，贏得不少掌聲。

為恭賀李分局長榮調，雲林縣警察局長許錫榮、北港、虎尾、台西警友辦事處主任、副社主任、顧問團及各警友站站長等均齊聚一堂，期許未來李分局長能鵬程萬里、步步高昇，分局各內外勤幹部均與會向分局長恭賀與道別，歡送餐會除氣氛和樂，有更有許多不捨之情。

北港警分局長李憲蒼榮陞竹北分局長，警友會北港辦事處舉行歡送餐會，分局幹部並致贈紀念品，離情依依，溫馨感人。（圖／記者陳昭宗拍攝）