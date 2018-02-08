支援0206花蓮震災 雲縣消防局特搜編組動員台灣好新聞報 (2018-02-08 09:36)
記者陳昭宗／地方報導
0206花蓮大地震造成花蓮重大災害，雲林縣特種搜救人員已於7日上午10時集結完畢，並於10時30分出發前往花蓮待命備災救援。
第一梯次整備人數為警義消特種搜救隊23人，帶隊官為第三大隊大隊長陳岳謄，駕駛器材車2部、救護車1部、警備車4部，並攜帶水平監測儀、大小型破壞工具、聲納探測器、影音探測器、油壓破壞工具組、油壓支撐柱、鑽孔機、削岩機、混泥土切割鏈鋸、砂輪機等地震災害救援裝備。
此次救災行動刻不容緩，縣長李進勇、義勇消防總隊總隊長沈宗隆、防火宣導大隊長蔡秋敏及義消第一大隊大隊長李建昇已備妥足夠之救災整備資金轉交帶隊官，俾利現場救災運用。局長戴天星亦為出發之特種搜救人員加油打氣，強調除了盡力將受困人員盡速搶救出來外，更重要是注意「自身救災安全」以及保暖工作。
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