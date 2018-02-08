記者陳昭宗／地方報導

雲林縣警察局7日舉辦卸新任分局長交接典禮，新任分局長在副縣長丁彥哲與各級民意代表、各界人士觀禮下，宣誓就職到任，交接儀式簡單隆重。典禮中亦向各界介紹新任副局長、主任秘書及督察長，一同為雲林縣治安工作打拼。

縣警局指出，新任副局長卓金益，由雲林縣警察局督察長陞任， 曾任雲林縣警察局斗六分局分局長、福建省連江縣警察局督察長、 雲林縣警察局督察長等職務。新任副局長林明志，由內政部警政署花蓮港務警察總隊副總隊長調任，曾任內政部警政署鐵路警察局花蓮分局分局長、內政部警政署鐵路警察局高雄分局分局長等職務。新任主任秘書潘錫輝，由嘉義市政府警察局主任秘書調任，曾任彰化縣警察局鹿港分局分局長、 南投縣政府警察局南投分局分局長等職務。新任督察長余鴻恩，由雲林縣警察局主任秘書調任，曾任雲林縣警察局北港分局分局長、雲林縣警察局斗六分局分局長等職務。

新任斗南分局分局長黃福良，由嘉義縣警察局布袋分局分局長調任，曾任新竹縣政府警察局橫山分局分局長、新竹縣政府警察局新埔分局分局長、新竹縣政府警察局民防管制中心主任等職務。



新任虎尾分局分局長陳立祺，由新竹縣政府警察局新埔分局分局長調任，曾任臺北市政府警察局犯罪預防科股長、臺北市政府警察局萬華分局保防組組長等職務。新任西螺分局分局長符基強，由臺東縣警察局成功分局分局長調任，曾任臺北市政府警察局文山第二分局督察組組長、臺北市政府警察局中正第二分局督察組組長、臺北市政府警察局士林分局督察組組長等職務。

新任北港分局分局長廖志明，由南投縣政府警察局集集分局分局長調任，曾任宜蘭縣政府警察局秘書科科長、宜蘭縣政府警察局羅東分局副分局長等職務。新任臺西分局分局長曾學貴，由屏東縣政府警察局恆春分局分局長調任，曾任臺北市政府警察局交通警察大隊綜合組組長、臺北市政府警察局北投分局交通組組長等職。

副縣長丁彥哲除對卸任人員的辛勞貢獻表示感謝外，也在新任人員的學、經歷等各方面表示肯定，並期勉他們在雲林縣均能發揮所長，全心全力投入工作，以「掃黑、肅毒、打詐」為工作重點，加強查緝偷倒廢棄物環保犯罪、農漁牧產品竊盜、偷竊電纜線、毒品犯罪、詐欺犯罪， 為雲林縣的未來盡一份心力，讓雲林成為人民安居樂業的好所在。