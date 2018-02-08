記者莊漢昌／台南報導

花蓮強震造成多處建物倒塌，台南市以0206美濃大地震救災經驗，全力協助花蓮救災，第2批支援隊伍於8日清晨兵分二路出動，1由副市長吳宗榮帶隊，1由工務局副局長陳世仁帶隊，共動員工務局、水利局、環保局61人、34輛重機具，繼續提供花蓮災區必要的協助。

0206花蓮受地震重創，花蓮縣長傅崐萁拜託，希望能借重台南市0206美濃大地震救災經驗，市長李孟諺特指派副市長吳宗榮調派工程專業隊伍及重機械，以同理心和專業投入救災。

副市長吳宗榮表示，台南市支援隊組成最主要有兩個目的，第一是打通花蓮的聯外交通，第二是協助救災，在中央的統領之下以最快的速度、最好的效益完成救援工作。

第2批支援隊伍主由工務局組成，副局長陳世仁帶隊，總工程司王雅禾、專門委員危仕修隨行，共出動55人，另工務局、水利局、環保局分別出動21噸卡車、11噸卡車、怪手、山貓、消毒車、抓斗車等機具共34台。其中，台南市2016年0206美濃地震發生時，第一時間到場協助並提供經驗的台南市營造工程協進會理事長黃榮章和台灣區綜合營造業同業公會臺南市辦事處一處處長曾新吉也自願一同前往。