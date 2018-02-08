【環球網報導 記者 王戰濤】據法國「歐洲時報」2月7日報導，法國巴黎警方最新公佈的一項通知稱，警察不得在執行公務期間阻止他人對其進行拍照。

巴黎大區住宅區治安總局(DSPAP)近日的一項通知指出，根據國家警察總署(DGPN)2008年的一道指令，「警察執行公務期間不能阻撓民眾對自己拍照、錄像和公開發佈這些畫面」，因此，不論穿制服或穿便衣的警察，都不能逮捕在公共場所對警察拍照或錄像的記者或個人，也不能沒收或摧毀拍攝機器中拍錄的畫面。

該通知還表示，法律並不禁止拍攝在公共道路上執行公務的警察的行為，同時，在媒體和互聯網上公佈這些畫面本身也並不違法，儘管可憑這些畫面認出警察的面目。

然而這項通知強調，警察可以讓拍照和錄像的人與警察保持足夠遠的距離，以保障每個人的安全，避免個人的形象以損害其尊嚴的方式被顯示，或拍攝者妨礙救生救災行動或警方的調查行動。

報導稱，該規定對國家警察干預部隊(FIPN)、內政部國內安全總局(DGSI)、巴黎打擊犯罪大隊反恐組(SAT)、和司法警察反恐局(SDAT)無效，民眾不能拍攝這些警察執法的畫面。