法國警察總署：警員執行公務期間無權阻止民眾拍照北京新浪網 (2018-02-08 13:54)
【環球網報導 記者 王戰濤】據法國「歐洲時報」2月7日報導，法國巴黎警方最新公佈的一項通知稱，警察不得在執行公務期間阻止他人對其進行拍照。
巴黎大區住宅區治安總局(DSPAP)近日的一項通知指出，根據國家警察總署(DGPN)2008年的一道指令，「警察執行公務期間不能阻撓民眾對自己拍照、錄像和公開發佈這些畫面」，因此，不論穿制服或穿便衣的警察，都不能逮捕在公共場所對警察拍照或錄像的記者或個人，也不能沒收或摧毀拍攝機器中拍錄的畫面。
該通知還表示，法律並不禁止拍攝在公共道路上執行公務的警察的行為，同時，在媒體和互聯網上公佈這些畫面本身也並不違法，儘管可憑這些畫面認出警察的面目。
然而這項通知強調，警察可以讓拍照和錄像的人與警察保持足夠遠的距離，以保障每個人的安全，避免個人的形象以損害其尊嚴的方式被顯示，或拍攝者妨礙救生救災行動或警方的調查行動。
報導稱，該規定對國家警察干預部隊(FIPN)、內政部國內安全總局(DGSI)、巴黎打擊犯罪大隊反恐組(SAT)、和司法警察反恐局(SDAT)無效，民眾不能拍攝這些警察執法的畫面。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
sony xd150．優思頓 sony．sony dsc t300．Sony 硬殼包．sony zx100．sony 3d 藍光．sony np-fh100．Sony PS4．Sony 草莓．Sony 鹼性 9V．sony NEX-5N．sony MT15i．SONY W570D．sony t200．sony tx7．Sony DSC 皮套．SONY TINY 16GB．sony otg 64g．Sony Z1．sony cp f2ls．sony xr500．Sony 扁線．Sony 手把．sony z1 c6902．SONY 32G TINY．Sony 用耳機．Sony PSP 主機．SONY BDV-N1WL．Sony 記錄．SONY 40型 LED
美最大火箭 載車飛火星【北京新浪網】
人類首次發現銀河系外行星 距離地球38億光年【北京新浪網】
印度一名男子因在網上曬出大麻植物被逮捕【北京新浪網】
美將領警告 與北韓爆發戰爭將情況險惡【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》