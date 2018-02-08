記者陳華興／桃園報導

元智大學管理學院英專班(EBBA)為全國第一個設立管理專業的全英語學程，學生可自由選擇國際經營管理或全球財務管理為主修，並輔修管院其它專業或跨域學程，提昇學生競爭力，以全球人才為教育目標。EBBA目前為德國佛茲海姆大學(Pforzheim University)亞洲唯一簽暑雙聯學位3+1.5 年(包括實習) 學校，學生免付德國學費，並有機會在知名企業如保時捷、BMW等公司實習。

元智管院英專班主任張玉萱表示，EBBA與其它多所歐美知名大學亦有雙聯學位合作協議，如密西根大學3+2管理或大數據資料分析學碩士(3+2意為:學士三年碩士二年), 法國雷恩大學3+1.5年學碩士等。近來亦與亞洲其他學校結盟，如韓國國立忠南大學合作3+1 年雙學士計劃，對方提供50% 學費減免優惠給元智管院的同學。

在培養學生國際競爭力中，EBBA 亦是全國唯一英專班以「國際適才」取向，鼓勵學生根據生涯目標選擇相關訓練。EBBA 學生畢業前必需從國際交換學生，海外實習，國際競賽，移地教學，國際論文會議，國際志工或雙聯學位中滿足至少一項的國際經驗培養。多元化國際經驗選擇相較於傳統以交換學生為主的方式，EBBA提供了更多學習空間，協助同學找出適合自已的生涯規劃。

張玉萱8日表示，在這個網路運轉時代，跨境電商的國際貿易也持續火紅，元智英專班課程以創新及實務為導向，行銷管理課程結合商業競賽，磨練理論與實作能力;全球運籌管理結合電商發展趨勢，邀請英專班畢業學長姐分享，他們在微軟、Agoda、蝦皮以及Ebay 等工作。

元智英專班從101學年才開始有畢業生，但已在不少知名企業(如花旗、KPMG、愛迪達、HP、Synology等) 看到畢業校友蹤跡。未來課程規劃將持續邀請校友分享實務經驗與生命成長，同時加強學生實作能力，再上專業的英語及第二外語優勢，成為具有高度競爭力及社會關懷的全球人才。