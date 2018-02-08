新北加強稽查電影院 保障民眾春節觀影安全台灣好新聞報 (2018-02-08 12:50)
記者黃村杉／新北報導
新北巿政府新聞局為保障民眾春節期間至電影院觀影品質及安全，近日針對轄內11家電影院的公共安全及營業管理加強稽查。發現部分營業場所的逃生通道有遭占用的情形，除現場要求業者立即改善外，也將移請市府權管單位依法處理，業者務必遵守相關規定維護公共安全，保障民眾觀影權益。
新聞局指出，經稽查轄內三重區幸福戲院、天臺戲院，板橋區林園電影城、華麗電影院、秀泰影城、威秀影城，新莊區鴻金寶電影院、國賓影城，林口區國賓影城、威秀影城及中和區國賓影城等11家，發現有逃生通道堆放雜物、逃生標示錯誤、逃生通道佈滿煙蒂等缺失。
新聞局長張其強表示，春節假期到電影院看電影向來是影迷的最愛，新聞局一定會落實，包含寒暑假及春節等連假前的稽核工作，也呼籲消費者前往電影院觀賞電影時，應留意營業場所緊急出口，以及逃生動線是否明顯，以利緊急應變。
張其強強調，針對電影院缺失部分，除應於期限內改善完成，且將持續不定期稽查，若有不合格者依電影法等相關規定裁處罰鍰或限期改善。
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