（中央社記者韋樞台北2018年2月8日電）房市研究單位住展雜誌發布1月風向球，分數仍處於代表衰退的30.2分藍燈，但成交組數和預售推案表現不錯，市況並未走弱，但2月因航線爭議台商返國困難及花蓮地震影響，市況保守。



代表北台灣新建案市況的住展風向球，1月總分為30.2分，較去年12月微減0.4分，對應燈號連兩個月亮藍燈。風向球6項統計指標中，新成屋供給量單項分數(3.04分)月減1.4分最多，而預售屋推案量和成交組數等兩項分數上拉，扮演風向球止穩動力。



住展雜誌企研室經理何世昌表示，1月風向球中，來客組數(5.76分)與成交組數(5.16分)都比預期好，出現淡季不淡的狀況，頗讓人意外。



但「成屋供給量」卻緊縮，主要是因農曆年將近，買成屋已趕不及年前搬入，辦理交屋手續也會因放長假而拖延，通常會等到年後才公開，因此1月新釋出的成屋案量不多，約200多戶。



何世昌說，雖然1月仍有不少指標建案推出，部分業者仍想在年關前多賺一點紅包錢，但已有不少業者旗下建案暫停強銷，提早進入寒假模式，以致1月廣告批數大降至約1.5萬批，較前月的2.2萬批銳減逾3成。



何世昌指出，來客與成交組數表現均比預期中好得多。其中，來客組數5.76分與去年12月維持同樣水準，但比去年同期大增3成，一方面是買方看屋意願明顯提升，縱使天候濕冷，仍有人願意出門看屋；另外，建案促銷活動增加，以及特定區域讓利案持續以低價吸引來客，達到不錯的效果。



至於成交組數的分數5.16分，比去年12月的4.69分增約1成，1月的市況也比預期中亮眼，包括台北市中心、板橋、土城、汐止、淡水、內壢等地買氣都不錯。何世昌觀察近期市況，似乎只要產品定位或價格適中就能賣得好，淡旺季的影響力不如以往強烈。



何世昌強調，1月市場風向球雖然亮藍燈，但主要是成屋供給與廣告量大幅下滑所致，但預售推案與成交組數反而比去年12月更好，意味市況並未走弱。但今年2月適逢農曆年節，且兩岸因航線爭議是否會影響台商返國行程與購屋意願，再加上花蓮地震衝擊，2月市況要保守看待。