（中央社記者張茗喧台北8日電）花蓮6日深夜強震，許多獨居長輩住處大門被資源回收物掩埋，屋內家具亂飛，嚇到整晚不敢動，很多獨居老奶奶在地震當下打電話向社工求救，哭著說「地震好可怕」，令人心疼。



花蓮縣老人暨家庭關懷協會資源發展組組長林香君今天接受中央社記者電訪時表示，他們服務的花蓮地區長輩幾乎都是獨居，子女都已失聯好幾十年，靠著做資源回收維持生計，有的甚至自己搭木屋、燒柴過活，陪伴多年的社工就像長輩們的孫子。



6日深夜突如其來的大地震，嚇壞許多獨居老人家，林香君說，地震還沒結束，社工們就陸續接到長輩的求救電話，好幾個奶奶哭著直呼「地震好可怕」，有的因家具亂飛、玻璃碎滿地，整夜坐在椅子上，動都不敢動。



隔天一大清早，社工們紛紛頂著寒風，開好幾個小時的車，趕往獨居長輩家中探視。



老舊的平房門口原本整齊的回收物和木材，歷經地震後已面目全非，瓶罐、紙箱等回收物品幾乎掩蓋了屋子的大門，也有掃把被震飛卡在門框上，有的房子連門框都被震到變形，根本打不開。



好不容易清理完，一進屋內更是滿目瘡痍，有些長輩的冰箱整個打開、翻倒，抽屜飛到大門口，滿地的碎玻璃、碎鏡子和日常用品，很多獨居老奶奶一看見社工就抱著他們大哭，等到情緒穩定下來，再由社工送上水和食物。



另一名年近80歲的阿公，因經濟狀況不好、兒孫也失聯多年，他只好倚著大樹用漂流木搭建簡陋的木屋，沒水也沒電，過去只靠燒柴火煮飯，直到近年協會介入協助才有了瓦斯爐。



這次地震雖然沒有把阿公的木屋震垮，但阿公卻被地震前的地鳴「嗡嗡聲」嚇到，直呼「連他耳朵重聽，都聽到這麼大聲的嗡嗡聲」。



林香君說，所幸前陣子寒流來，有替老人家們送去毛毯保暖物品，長輩沒有出現失溫的狀況，但很多人家中已經停水，可能很難煮熱食吃，未來直到過年後都會每天送上熱騰騰的便當，不會讓長輩餓著。



她也感嘆，隨花蓮縣政府、衛生福利部接連發起募款，對他們這種幾乎沒有政府補助的社福團體而言，募款恐怕更為艱辛，盼善心民眾捐款幫助花蓮的弱勢長輩，每月只要新台幣100元就能讓無依無靠的獨居長輩在家中安老，民眾可撥捐款電話（03-833-0522）詢問，或捐款至花蓮第一信用合作社（代碼215）自由分社0026帳號「020-100-0009919-9」。（編輯：陳怡璇/梁君棣）1070208