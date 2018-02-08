陸海協會與福建廣西 各捐460萬給花蓮中央社 (2018-02-08 13:57)
（中央社記者林克倫北京8日電）國台辦今天表示，目前與花蓮方面保持密切聯繫溝通，做好隨時赴台救援和提供救助設備的準備。繼中國紅十字會，海協會、福建省與廣西自治區，也分別捐款人民幣100萬元。
中國國務院台灣事務辦公室今天發佈新聞稿稱，台灣花蓮強震發生後，國台辦、海協會會同大陸有關部門，與花蓮方面保持密切聯繫溝通，跟蹤災區動態，表達慰問與提供協助之意，做好隨時赴台救援和提供救助設備的準備。
國台辦表示，同時高度關切災區大陸遊客安危，協調有關方面協助罹難大陸遊客家屬赴台處理善後。海峽兩岸旅遊交流協會駐台人員，已在當地開展協助工作。
繼中國紅十字會7日向台灣紅十字會提供人民幣100萬元（約新台幣460萬元）緊急救災款，海協會、福建省、廣西壯族自治區，也將分別向花蓮方面捐贈人民幣100萬元，幫助受災民眾度過難關。
國台辦表示，「大陸各界民眾心繫同胞安危，展現同胞大愛，紛紛通過網路等各種方式，表達對受災同胞的關切與慰問。目前，各界捐助仍在進行之中」。（編輯：楊昇儒）1070208
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