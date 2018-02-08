飛安會蘭嶼找黑鷹 探測海底聲音中央社 (2018-02-08 13:57)
（中央社記者盧太城台東縣8日電）一架空勤總隊黑鷹直升機於蘭嶼外海失蹤超過2天，飛安會調查人員今天到蘭嶼，除調查失蹤原因外，也攜帶水下聽音設備，搜尋黑鷹發出的訊號。
空勤黑鷹直升機5日深夜從蘭嶼後送病患，在蘭嶼機場起飛3分鐘後失蹤，搜救人員把握黃金72小時搜尋，截至8日中午，仍然無所獲。
飛航安全調查委員會主任調查官張文環帶領調查小組人員，今天中午從台東富岡港搭乘海巡艦艇前往蘭嶼海域。
張文環表示，到蘭嶼主要任務是調查黑鷹失蹤原因，同時攜帶水下聽音設備，可以測海面下2000公尺的海底聲音，一旦黑鷹直升機有發出訊號，就可以偵測到。
台東地檢署主任檢察官連思藩表示，目前以搜尋為優先，等到海巡、空勤還有飛安會的初步調查結果出爐後，如有必要，才會立案偵辦。（編輯：唐聲揚）1070208
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