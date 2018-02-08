（中央社記者吳欣紜台北8日電）花蓮大地震引發嚴重災情，不少專家建議應準備緊急避難包以備不時之需，家中若有養貓，貓咪避難包該如何準備，專家表示，應備妥至少3天份口糧及替代用貓砂盆。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區傳出大樓坍塌及道路龜裂等嚴重災情，讓不少民眾開始思索地震發生時該如何逃生、避難包該如何準備等。



不過，家中若是有養貓咪的飼主該如何，貓咪行為諮詢醫師林子軒今天在臉書上指出，不論貓咪平常吃什麼，應在避震包內備有3天份的口糧，考量食物保存問題，乾糧又勝於罐頭、濕食，確保貓咪短時間內可以餐餐無虞。



除了口糧外，林子軒表示，避難包也應備妥方便攜帶的餐具、小份量貓砂及作為替代用貓砂盆的鋁製烤盤或是其他方便攜帶的淺盤。



考量到動物醫院也可能同樣受到天災影響無法營業，林子軒建議，若貓咪需長期服藥，至少準備2週的藥物，確保避難過程貓咪病情不受影響。另外，飼主也應準備鎮靜、安撫的用品，像是噴劑型的費洛蒙或是有鎮靜、緩和效果的貓音樂來安撫貓咪。



地震發生突然，林子軒表示，飼主也可在平時就訓練貓咪習慣待在已經放置貓咪喜歡的毛毯、食物或玩具等的硬式外出籠，當貓迷聽到特定訊號像是哨音、特定指令或手勢時，貓咪會直接跑進外出籠，確保災害來臨時的安全。



此外，飼主也應在平時就有幾個可臨時收托貓咪的口袋名單，當住處受災害影響無法居住時，貓咪仍有安全可放置的地點。



林子軒也提醒，飼主應替貓咪施打晶片，確保貓咪走失時，仍有極高機率可以回到自己身邊，且災害發生時，若貓咪從自己身邊逃跑，飼主也勿驚慌失措，貓咪在逃避躲藏的24至48小時內通常都會在原先逃脫點300公尺範圍內，若飼主過度叫喊、大動作敲打可能讓貓咪躲起來或是逃離原地點到更遠的地方。



林子軒表示，飼主應保持冷靜在夜深人靜時，帶著貓咪喜歡的食物、熟悉氣味的玩具、用品等，輕聲呼喚貓咪的名字，才能提高尋找到貓咪的機會。（編輯：劉政權）1070208