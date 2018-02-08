太陽下山吃甜食 易腸胃不適！優活健康資訊網 (2018-02-08 13:00)
（優活健康網記者湯蕎伊／編輯整理）早餐可補胃氣，少糖分吃碗溫暖脾胃的生薑稀飯或山藥稀飯，再加點補脾胃的蓮子、芡實、番薯，生發胃氣，強化腸胃道功能；或是五穀雜糧麵包、吐司搭配半糖或無糖的豆漿、牛奶。營養師許雲卿提醒，避免選擇含甜餡的麵包、加了美乃滋的三明治、及含糖的奶茶、紅茶。
午餐後，是享受甜點的最佳時間。中午陽氣最旺，能幫助運化濕氣，喜歡吃甜食的人不妨選午餐飯後好好享受一番。最好搭配幫助理氣的茶飲，中醫師廖麗蘭建議，以4片薑、1片陳皮、3顆紅棗沖泡500cc熱水飲用即可。
蔥、薑、蒜、辣椒能平衡甘味食物的滯緩效果 減低甜食傷害
午餐的菜餚加些辛味食物，如蔥、薑、蒜、辣椒也能平衡甘味食物帶來的滯緩效果，減低甜食的傷害。很多人喜歡吃甜點配咖啡，在中醫看來，咖啡是耗氣的飲品，因此不建議這樣搭配。
晚餐時間陽氣最弱，忌吃糖。晚上太陽下山陽氣減弱，最不適合吃甜食，此時也最常發生腸胃道症狀。中醫師陳萍和的一位女病患，最近幾次胃痛都是晚上發作，雖然只是午茶時間吃了月餅、車輪餅，夜裡就疼得無法入睡。晚餐的主食建議以補胃氣的糙米飯，搭配顧胃好食物高麗菜、南瓜、秋葵，以及強健脾胃的四神湯。
（本文摘自／輕甜食：零罪惡感的手作點心／天下雜誌出版）
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
longines 女錶．LONGINES 浪琴巨擘 GMT．LONGINES 浪琴．LONGINES 四逆跳．LONGINES 浪琴 L36954036．LONGINES Hydro Conquest．LONGINES 對錶．LONGINES 浪琴錶 Master．LONGINES 浪琴 深海征服者．浪琴錶．LONGINES 水鬼 l36424566．longines 浪琴 L36944536．LONGINES 浪琴錶 石英腕錶．LONGINES 深海征服者．浪琴 水鬼．LONGINES 浪琴 GMT．LONGINES Presence．LONGINES 浪琴錶．LONGINES 浪琴 Master．LONGINES 浪琴 征服者．LONGINES 水鬼 機械潛水錶．LONGINES 浪琴 18K．longines 浪琴 水鬼．LONGINES 浪琴 機械錶．LONGINES 浪琴 機械腕錶
好萊塢演員傷口感染 台灣醫生助其免截肢【好醫師新聞網】
新妝彩新氣象狗年好運旺旺來!莫蒂膚®系列彩妝必買熱銷推薦【中央網路報】
2018 年半導體產業展望【中央網路報】
素養教育與跨領域學習新結合 臺師大舉辦創意數學寫作競賽【中央網路報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》