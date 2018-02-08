（優活健康網記者湯蕎伊／編輯整理）早餐可補胃氣，少糖分吃碗溫暖脾胃的生薑稀飯或山藥稀飯，再加點補脾胃的蓮子、芡實、番薯，生發胃氣，強化腸胃道功能；或是五穀雜糧麵包、吐司搭配半糖或無糖的豆漿、牛奶。營養師許雲卿提醒，避免選擇含甜餡的麵包、加了美乃滋的三明治、及含糖的奶茶、紅茶。

午餐後，是享受甜點的最佳時間。中午陽氣最旺，能幫助運化濕氣，喜歡吃甜食的人不妨選午餐飯後好好享受一番。最好搭配幫助理氣的茶飲，中醫師廖麗蘭建議，以4片薑、1片陳皮、3顆紅棗沖泡500cc熱水飲用即可。

蔥、薑、蒜、辣椒能平衡甘味食物的滯緩效果 減低甜食傷害

午餐的菜餚加些辛味食物，如蔥、薑、蒜、辣椒也能平衡甘味食物帶來的滯緩效果，減低甜食的傷害。很多人喜歡吃甜點配咖啡，在中醫看來，咖啡是耗氣的飲品，因此不建議這樣搭配。

晚餐時間陽氣最弱，忌吃糖。晚上太陽下山陽氣減弱，最不適合吃甜食，此時也最常發生腸胃道症狀。中醫師陳萍和的一位女病患，最近幾次胃痛都是晚上發作，雖然只是午茶時間吃了月餅、車輪餅，夜裡就疼得無法入睡。晚餐的主食建議以補胃氣的糙米飯，搭配顧胃好食物高麗菜、南瓜、秋葵，以及強健脾胃的四神湯。

（本文摘自／輕甜食：零罪惡感的手作點心／天下雜誌出版）

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