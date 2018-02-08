這個春節，他們與阿拉伯馬一起Rock the World！

第63界美國斯科茲戴爾國際阿拉伯馬大獎賽將於2018年2月15日至25日舉行。由皇朝阿拉伯馬房帶隊的中國阿拉伯馬馬主代表團，將再次亮相這個世界規模最大的阿拉伯馬賽場上，以史無前例的方式來迎接新春，他們要鬧出世界的新春浪潮！2018將是中國阿拉伯馬不同凡響的一年！

繼2017年2月代表中國首次參加美國斯科茲戴爾大賽以來，並通過一年持續地對阿拉伯馬的宣傳與廣，並於2017年10月在北京舉辦了頗具影響力的「中國首屆阿拉伯馬鑒賞會」，皇朝阿拉伯馬房掀起了中國的阿拉伯馬熱潮！

僅在過去一年的時間里，多位的皇朝馬房的朋友們紛紛加入了馬主行列，引進諸多國外優秀阿拉伯馬，其中五匹更是將於2018年再次代表中國馬主代表團參賽，再次秀出中國馬主的風采！

據皇朝阿拉伯馬房創始人之一的徐公子透露，此次參加第63界美國斯科茲戴爾國際阿拉伯馬大獎賽的中國馬主代表團是有史以來派出的馬匹數量最多、馬匹質量最高、奪冠機會最大的一次。參賽的5匹駿馬馬實力強勁，體現了中國阿拉伯馬起步發展的平台之高！另外，皇朝馬房徐公子將親自牽愛駒「泰坦」參賽，成為首個參加國際阿拉伯馬大賽的華人牽馬師。

此次大賽時間恰逢中國農曆新年假期，甚至有部分阿拉伯馬馬主以及發燒友即將遠道而來趕往美國度假觀賽。讓我們一同與您分享他們美妙的阿拉伯馬之旅！皇朝馬房將持續為您報導本屆賽事的最新戰況。

以下是參賽五匹馬圖文簡單介紹：

2016年生公馬 - 達摩

馬主：姜先生（中國黑龍江）

2013年生公馬 – 泰坦

馬主：徐公子

2017年生小母馬 – 曼蘇拉

馬主：劉女士（中國北京）

2017年生小母馬 – 薩菲爾

馬主：姜先生（中國黑龍江）

2015年生母馬 – 梵高之星

馬主：姜先生（中國黑龍江）