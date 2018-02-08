昨天，一段青少年足球賽場上家長與教練發生集體衝突的視頻在網路上引起了熱議，今日，當事一方中山中能俱樂部發表聲明，對於事件的起因進行了詳細陳述。

中山中能俱樂部首先對對手廣州巨人的參賽球員人數等問題提出了質疑，因為根據賽事秩序冊上的情況，廣州巨人隊的報名人數為10人，結果到了本場比賽中，他們的報名人數變成了18人，其中還有球衣號碼相同但不同名字的球員。對於這個現象，中山中能向裁判組和工作人員溝通，但得到的答覆卻是，這是被允許的。

之後，雙方在熱身時發生了一些衝突。廣州巨人的小球員在熱身時，隊伍已經排到了對方半場的點球點一帶，在向裁判求助無果之後，中能的教練員去輕聲勸導小球員回到自己半場。就在此時，廣州巨人的老闆，廣州荔灣區足球協會會長許文迪站出來對中山中能的小球員做出同樣的行為，但是語氣非常嚴厲。在雙方言語爭執時，中山中能方面稱，許文迪一拳打在了中能教練員的太陽穴上。之後，廣州巨人隊的家長沖開球場入口，進場圍攻中能教練組。

比賽之後，雙方來到派出所進行處理，已經達成和解。

而廣州巨人方面也發佈了聲明，他們向中山中能在本次事件現場的小球員以及中能教練組呈坎道歉。最終廣州巨人決定：

一、責令停止參與糾紛的帶隊領隊所有工作

二、組織相關人員做好小球員的心理輔導教育工作

三、組織相關工作人員及家長進行賽場只需教育指導工作。

（新體）