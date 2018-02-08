日期:2月8日，今天聖安東尼奧馬刺在客場以129-81血洗菲尼克斯太陽，本季4-0橫掃對手。本場首節馬刺就以28-9領先，半場以85-46領先。本場獲勝后，馬刺終結連敗，太陽則遭遇4連敗。

馬刺這邊，拉馬庫斯-阿爾德里奇得到23分13個籃板4次助攻，皆為全隊最高。丹尼-格林三分7中5得到17分，德章泰-穆雷12中7得到14分，托尼-帕克替補9中5得到13分。而太陽這邊得分最高的是約什-傑克遜（12分），但他15投僅6中。T.J。-沃倫11分。[技術統計]

這是兩隊本季第4次，也是最後一次交手，前3場馬刺皆勝。近3年馬刺堪稱太陽的苦主，兩隊近13次交手，馬刺獲勝12次，包括一波9連勝。而2015-16賽季馬刺也曾在常規賽中4-0橫掃太陽。

本場馬刺再次讓太陽意識到何為「苦主」。開場前2分鐘，雙方顆粒無收，直到阿德在10分03秒勾手命中，打破僵局。此後馬刺打出一波11-0，太陽直到首節幾乎戰至一半，才在6分32秒由傑克遜首開記錄。但在接下來接近5分鐘時間內，太陽又僅命中一記運動戰進球。1分16秒，亞歷克斯-萊恩跳投拿下太陽第9分，但帕蒂-米爾斯回敬三分，首節馬刺便以28-9領先。

第二節初馬刺再拉出一波9-2，在9分50秒穆雷取分后，已經領先26分（39-13）。此後分差不斷被拉大，比賽呈雪崩之勢。2分05秒，阿德罰球命中，馬刺領先達到30分。本節最後3分鐘太陽顆粒無收，馬刺再打出一波13-0，以69-31領先進入下半場。

據統計，自馬刺於1976年加盟NBA以來，38分刷新了該隊上半場領先紀錄。此前，馬刺分別在2015年12月8日對76人，以及2016年2月6日對獨行俠的比賽上半場領先過36分。而馬刺隊史單個半場最大凈勝分差，是1978年5月8日對籃網下半場的40分（83-43）。

不消說，本場已進入垃圾時間，因腳踝骨折缺席的太陽球員伊塞亞-卡南也發推寫到：「該死！扶我起來，我要打球！！」第三節9分5秒，阿德打成2+1，馬刺領先40分（75-35）。6分22秒，帕克2罰命中，馬刺領先42分。隨後馬刺進攻有所停滯，太陽趁機打出一波7-2，但2分25秒馬努三分命中，分差重回40分。米爾斯在本節還剩36秒時的三分，則將分差拉大到47分。

第四節首次進攻，米爾斯三分再中，分差達到50分。3分44秒德里克-懷特三分中的，馬刺取得本場最大領先53分（123-70）。最終，全場分差定格在48分。

本場雙方也都付出了傷病的代價。穆雷和泰勒-尤里斯紛紛退賽，前者腳踝受傷，後者背部痙攣。尤其是尤里斯傷退，對已經折損了德文-布克和泰森-錢德勒的太陽而言，不啻於雪上加霜。（魑魅）