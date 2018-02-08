春節馬上就要來臨，小夥伴們應該都按耐不住激動的心情準備迎接狂歡了。《騎士的夢想》新年版本將在今天正式更新，全新內容邀你體驗，還有精彩活動玩轉春節假期! 新年版本究竟有哪些新內容呢?讓小編先來跟大家透露一部分吧!

新地圖開放

新地圖【灰色遺忘海岸】在騎士們的熱烈期盼中開放，大家匯聚新地圖開啟新冒險吧!

全新幻靈蛋

在新地圖的海岸旁設置了全新幻靈蛋，有幾率獲得全新幻靈哦!

角色等級提升

角色等級升級開放至42級，相關主線任務一併開放至41級。

新副本開放

開放崩塌祭壇(普通，困難)和畢勒的居處(普通)副本，漲經驗的新去處。

強化等級提升

裝備強化等級開放至16，同時開放武器和防具中第2個幻晶插槽。

開放第3個野外BOSS—地獄魔狼

擊殺地獄魔狼后，有幾率獲得地獄魔狼的武器。

擊敗年獸收穫幻靈

新年活動怪「年獸」全新登場，擊殺後有一定幾率掉落鬼王、變異的河童嘎帕等幻靈，還能收穫幻靈融合劑、金幣福袋等多種道具。

新春回饋，增加稀有道具

《騎士的夢想》新春大回饋，特此增加裝備圖鑑(永久)、自動飲葯機(永久)、VIP披風(永久)、金幣錢袋等稀有道具。

商城上架情人節系列道具

遊戲商城上架情人節翅膀面具禮物箱、浴衣(屬性提升)、巧克力武器皮膚(屬性提升)。

除了上述內容外，還有更多精彩內容呈現，請各位騎士去遊戲中親自體驗吧!《騎士的夢想》在情人節和春節期間還會上線海量活動，充實又好玩的假期被我們預定了!部分活動內容如下，大家來先睹為快吧!

浪漫情人節，限定獎勵等你領

活動時間：2.13—2.22

活動範圍：英雄森林，遺忘海岸

活動內容：完成指定任務表裡的任務可獲得對應抽獎次數，每次抽獎可獲得隨機獎勵。用收集到的獎勵可兌換情人節禮盒或送出增加愛心值。愛心值排行前十名的角色可獲得絕版情人節翅膀、情人節面具等。

全民抱蛋，新春年獸送好禮

活動時間：2.20—2.21每晚20：00(全民抱蛋)，2.16—2.22每晚21：00(新春年獸)

活動範圍：英雄森林，遺忘海岸

活動內容：洋貝里城內隨機出現大量幻靈蛋，多種幻靈等你收集。年獸將出現在洋貝里城門口，擊殺後會掉落大量寶物。

新春感恩回饋，沖級獎勵送給勤勞的你

活動時間：2.13—2.28

活動範圍：英雄森林，遺忘海岸

活動內容：

為了回饋新老玩家的支持，2月13日9：00維護前，所有達到32級或以上角色的賬號，均可獲得新春禮包。禮包包括：珍稀坐騎福袋*5、珍稀幻靈福袋*5、幻靈融合劑*5、強化粉末*5、潛能重置券*1。

截止至2月28日24:00，所有達到42級角色的賬號，可獲得變異的燈籠鯰魚*1、溫迪妮*1。

《騎士的夢想》新年版本今日更新，海量活動即將精彩上線，這個春節我們陪你嗨翻天!