在2月7日的《新聞聯播》中，央視報導了湖南某未成年因長期沉迷網路遊戲，殺害鄰居，目前已被刑事拘留。在這段報導中，可以看到《絕地求生》畫面出現了數次，再聯想到吃雞屬於大逃殺類型遊戲，或被定義成「網路暴力遊戲」，面臨嚴厲打擊。

自從《絕地求生》國服宣布之後，就真的是多災多難，先是因為遊戲內容不符合社會主義核心價值觀無法過審，被打回重新修改。目前據稱已經改把擊殺改成淘汰玩家，大逃殺也改成了軍事演習。但因為最近網游被嚴打，還是被卡在網信辦那關。

目前來看，《絕地求生》國服要在年前上線幾乎是不可能的了。至於年後，面對如此嚴厲的審查過程，還得看官方如何修改了!