《魔獸世界》自推出以來加入了許多種族，而8.0版本上線后，威猛的讚達拉巨魔和黑鐵矮人也將加入到遊戲中。

近日著名數據網站窩窩頭，從客戶端中挖掘出了新的同盟種族，狐狸人。可以看見的是，狐狸人的模型已經非常完善了，甚至加入了搖尾巴的動作。雖然目前只有女性模型，但相信男性角色在不久之後也會完工。

在眾多耳朵樣式中，竟然還有廢萌屬性爆表的折耳。讓玩家們紛紛大呼要進入遊戲中一睹萌萌的折耳，更讓玩家振奮的是狐狸人有新種族數據，但設計師立馬發佈藍貼，叫大家不要想太多，這個種族不會開放給玩家的。玩家們紛紛表示懷疑，種族代碼、膚色種類、耳朵款式，做了這麼多細節，真的只是為了讓玩家看看?

讚達拉巨魔