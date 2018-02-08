《絕地求生》官方今天為我們分享國服玩家預約突破1000萬的好消息，除此之外，官方也帶來了另一個好消息，《絕地求生》社區APP的商城已經可以用QQ登陸進入了。玩家可以在社區APP中賺取雞腿，兌換APP專屬T恤和更多禮品。

官方APP社區商城：

在《絕地求生》社區商城中，玩家可以使用雞腿兌換社區專屬2款T恤和神秘大禮，目前用多少雞腿兌換還未公佈。這兩款中國風格T恤為官方社區APP獨佔。除了專屬T恤和神秘大禮外，還有更多獎勵即將上線。

雞腿獲得方式：

1、每日首次分享資訊、戰績到手Q微信，+10雞腿

2、發表的動態被加精，+300雞腿

3、每日打卡簽到，+5雞腿，有概率暴擊得雙倍

官方社區APP二維碼：

感興趣的玩家快點掃碼參與活動，賺取雞腿，獲得你的專屬T恤。

