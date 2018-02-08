《巫師之昆特牌》春節福利大放送，精美閃卡任性合! 在新春佳節之際，《巫師之昆特牌》祝廣大中國玩家：巨魔報喜，桶桶好牌!瑞犬迎春，局局佳績!當然，我們還為您打造了一波前所未有的重磅福利活動!

閃卡半價合不停

眾所周知，《巫師之昆特牌》擁有最為精湛的閃卡製作工藝，其3D建模技術、優美的繪畫等令眾多玩家為之痴迷。本次福利活動專門為這些有卡牌收集愛好的玩家打造，現在只需要以往一半的星塵就可以將一張普通卡牌幻化為美輪美奐的閃卡!

開啟時間：2月8日

結束時間：2月12日

在此期間，幻化卡牌所需星塵數量減半。活動結束后，卡牌幻化所需星塵則回歸正常。您是否動心了呢?還等什麼，活動時間有限，趕緊幻化自己最喜歡的閃卡吧!

春節禮包無限購

為了慶祝新春佳節，《巫師之昆特牌》上架了超值春節禮包!春節禮包僅售188元，包含：

300星塵

傳奇卡牌3選1

附贈30牌桶

自2月8日至2月22日

無購買限制

300星塵：配上「閃卡半價」活動，可用於幻化雙倍數量的閃卡!

傳奇卡牌3選1：讓您體驗一次一擊必中，必得金卡的快感!人性化的3選1模式讓這張傳奇卡牌的實用價值更高，缺少關鍵金卡的玩家不容錯過!

附贈30牌桶：每桶內含5張卡牌，最後一張為稀有或以上品質，而且還可以在最後一張進行3選1!不論歐非，既然已經有了禮包中的傳奇卡牌保底，大家就一起放鬆心態，享受開桶時的快樂吧!

看了以上兩個活動，您是否心動了呢?趕緊登陸遊戲，一起開開開，合合合吧!咱們牌桌上見!

《巫師之昆特牌》國服現已進入不限號測試階段，只要前往官網，註冊並下載遊戲，就可以免費暢玩。