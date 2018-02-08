狗年春節已進入最後的倒計時，彷彿全世界都在準備年貨，《魔域》自然也要玩一筆大的——狂擲總額高達2012萬點的魔石作為獎金，開啟春節生肖幣狂歡盛典。可以說這是「錢」所未有的巨額福利了，過年嘛就是要紅紅火火的賀歲狂歡，讓每一位玩家都能參與其中，歡喜過年。要想知道怎麼才能贏得魔石，熟悉規則應該是最重要的了。

生肖撒幣狂歡 春節暴富不是夢

從《魔域》撒幣官方視頻來看，官方大佬漫天撒幣的調調，宣告有魔石就是如此任性!整個宣傳視頻全程撒幣，抖音畫風，動感、酷炫的音樂，從一開始就讓人忍不住抖腿，原來撒幣是這麼「赤雞」!

每逢佳節送好禮，選禮卻是一件世紀難題。鮮花水果稀鬆平常，送紅包又太直接，《魔域》思來想去，不如直接送運氣!2018年2月13日至2018年2月21日，《魔域》每天都將開啟生肖幣狂歡盛典，只要玩家每天按自己意願選擇3枚生肖銀幣和2枚生肖金幣，最後與官網每日公佈的生肖幣組合有不同程度的契合，就可以按相應比例瓜分當天的巨額魔石獎池啦。

磨刀不誤砍柴工 千萬魔石怎麼贏

俗話說，磨刀不誤砍柴工，要想贏千萬魔石，也得做好相應的準備。既然選好生肖幣組合就可以等待開獎結果了，那生肖幣又是從何而來呢?生肖幣是可是玩家瓜分魔石的關鍵，首先是2月9日-21日參與公眾號說「福」話活動，進入H5按照提示說「福」話來參與並獲得生肖金幣，分享還可贏好禮;其次也可在2月13日-21日通過在線豪禮、軍團賀春、財神大狂歡三大線上任務獲取生肖金幣、銀幣。

而在這場盛大的「新春慶典」中，等級≥130級、成神(懷舊無需成神)、開三寵的玩家皆可參與，每晚22:00開獎，根據猜中的生肖數量，即可瓜分千萬魔石。還等什麼，還不快開始收集愛人父母的生肖來碰碰運氣。

新年新氣象，《魔域》今年的「新春慶典」攜海量賀歲豪禮、生肖幣狂歡盛典、千萬英豪直播答題等歡樂活動隆重來襲，一場狂歡盛宴即將開啟，玩家們在《魔域》里也能感受濃濃的年味兒。而據說為了慶祝新年撒魔石盛典，《魔域》還將在抖音上開啟盛大徵集活動，讓我們拭目以待吧。