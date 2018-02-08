江湖陪伴又一年，一路同行莫相忘。轉眼天龍已陪伴大家走過十載春秋，不知各位大俠在初入江湖時的願望是否已經實現。在即將迎來的第十一年，天龍將開啟全新人氣大區以迎接更多擁有江湖夢的小夥伴，同時也將帶來新服全新變革，5級棉布、5級秘銀、2700資質定製龍蟒、無相靈石等專屬福利首次在新服放送，更有iPhone X獎勵迎接人氣專服到來，2月23日熱血開啟，現官方預約可領取諸多福利!

全新大區開啟 專享新服特權

【人氣專區—金戌迎瑞】

2月23日強勢登陸，現已開啟火爆預約

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【全新大區 不火包賠】

人氣專區是2018年首次開放的全新大區，入駐即可享受該服專屬福利及獨有特權，官方將通過多種途徑對人氣新服進行宣傳和曝光，確保伺服器持續火爆，同時入駐該服玩家將享有決定該服命運的權利，當伺服器人氣花落時，玩家即可行使專屬特權，對該服進行定製移民投票，保證各位江湖俠士永遠體驗一個人聲鼎沸的江湖!

江湖百態 恣意人生

【在線抽5級棉布、秘銀】

新服開服后將會有諸多活動接連不斷的送上我們的心意和祝福，新服開服前七天，每天都會抽取3批在線玩家，5級棉布、5級秘銀、iPhone X、永久時裝等超多稀有獎勵放送，你想不想要?

一浪高過一浪的獎勵絕對讓各位少俠盡興

【定製龍蟒共戰江湖】

大澤龍藏蓄遠志 莽原蛇蛻蘊生機，江湖迎來新的寵兒，2700資質定製龍蟒首次放出陪你共同欣賞江湖百態，各位大俠在人氣專服完成江湖之路的每一項考驗，即可獲得俠義值，用於兌換定製龍蟒、真元·橙體符、3級寶石等獎勵，同時定製龍蟒的變異等級和性格也由你決定的哦!

江湖新寵兒-定製龍蟒

【專屬獎勵升級】

你以為新服就只有以上的那些福利?不得不說少俠你想的有點少啊，無相靈石、天馬、專屬定製時裝、玄靈丹等超級獎勵等你去拿呢，悄悄的告訴你，時裝是絕版紅色的哦，是啥你猜猜看!

我就知道你猜不到，給你放上了

【累積登錄七日領獎】

江湖有雲：「既來之、則安之」，為了能讓少俠安身立命於這片江湖，特意籌備了玄靈丹、3級棉布、3級秘銀、精金石、玄機葯塵等多重福利免費放送，少俠只要在這片江湖創建角色之日起30天內，累積登錄7天，即可領取!

諸多好禮助少俠戰江湖

【十重福利盡待領取】

入駐新年首服【人氣專區—金戌迎瑞】，即可獲得享受新服歡樂月、新手歡樂月等十重福利，更多驚喜、更多獎勵助力少俠征戰江湖，請各位老鐵穩穩接住這波福利~!