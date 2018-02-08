又是一年春節到~!《熱舞派對MAX》為各位大咖們準備了一大波春節福利!大咖們接招!

【春節復古外觀】

帥氣小哥哥為你拉花車!四色可選，四款小哥哥性格也不同啊~(並不)等你去攻略!

金粉世家坐騎-少女粉

金粉世家坐騎-暗夜紫

金粉世家坐騎-霧霾藍

金粉世家坐騎-活潑橙

蒸汽朋克坐騎!復古的坐騎帶你蹦復古的迪!

蒸汽之魂坐騎-鋼琴黑

蒸汽之魂坐騎-土豪金

還有濃濃春節風的時裝哦~!

龍臨時裝

【情人節最炫look】

當然!情人節我們也為各位大咖準備了最炫look!

夢幻情人坐騎

紫水晶時裝

人生得意須盡歡，有花堪折直須折!大咖們快來《熱舞派對MAX》蹦迪吧!