小島秀夫曬嬰兒和星戰照片 暗示死亡擱淺星際元素？北京新浪網 (2018-02-08 13:52)
小島秀夫1分鐘前在自己個人推特上發佈了3張照片，展示了星球大戰帝國衝鋒隊，精英死亡士兵等手辦，不過最為亮眼的還是嬰兒手辦，所有三名星球大戰角色都站在巨型嬰兒面前。小島秀夫是否在暗示《死亡擱淺》的星際科幻元素？
一般情況下，製作人發佈這種圖片一定是帶有暗示信息的，玩家評論也透露了這點，有的玩家直接在小島秀夫推特下留言「StarBaby？（星際嬰兒？）」甚至一些阿拉伯地區的玩家也過來留言，雖然看不懂意思，但能看出《死亡擱淺》E3 2018字樣。
玩家評論：
這是《死亡擱淺》的又一個線索？
小島秀夫你想告訴我們什麼？
下面一起看看高清大圖：
你們覺得小島秀夫這次發佈嬰兒和星球大戰照片的用意何在？暗示《死亡擱淺》有星際元素嗎？請在下方積極留言討論。
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