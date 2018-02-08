小島秀夫1分鐘前在自己個人推特上發佈了3張照片，展示了星球大戰帝國衝鋒隊，精英死亡士兵等手辦，不過最為亮眼的還是嬰兒手辦，所有三名星球大戰角色都站在巨型嬰兒面前。小島秀夫是否在暗示《死亡擱淺》的星際科幻元素？

一般情況下，製作人發佈這種圖片一定是帶有暗示信息的，玩家評論也透露了這點，有的玩家直接在小島秀夫推特下留言「StarBaby？（星際嬰兒？）」甚至一些阿拉伯地區的玩家也過來留言，雖然看不懂意思，但能看出《死亡擱淺》E3 2018字樣。

玩家評論：

這是《死亡擱淺》的又一個線索？

小島秀夫你想告訴我們什麼？

下面一起看看高清大圖：

你們覺得小島秀夫這次發佈嬰兒和星球大戰照片的用意何在？暗示《死亡擱淺》有星際元素嗎？請在下方積極留言討論。