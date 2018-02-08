你是否還記得十多年那個武俠和仙俠題材紛飛的年代，一款獨特的北歐神話風格遊戲吸引了你的目光？你是否還記得為了順利走出長角森林迷宮，而在紙上寫寫畫畫的有趣回憶？你是否還記得率真勇敢的艾妲上天入地下海的冒險故事所帶給你的感動？聖女之歌沒有忘記你一直以來默默的支持。

唯晶科技宣布，旗下經典冒險遊戲「聖女之歌」的最新作《聖女之歌零》於2月8日正式登陸PS4港服。

《聖女之歌：人魚的新娘》和《聖女之歌2：薩雷母天使》分別發售於2002年和2003年。獨特的美術風格、華美的音樂曲目以及動人的冒險故事，收穫了不少榮譽，更是成為了那個年代無數人心中的永恆經典。

沉寂了整整15年後，《聖女之歌零》整裝待發，把經典與感動重新帶回到玩家的視線之中，這是一場廣闊冒險故事的全新起點。

《聖女之歌零》繼承了系列美術風格，首次採用多層次動態效果，在移動的過程中，樹木和建築都會隨之而動，一個栩栩如生的全新世界躍然於眼前。繁茂靜謐的日落谷森林，夕陽灑落的俄撒圖部落，每一個場景風格都唯美細膩且又截然不同。

《聖女之歌零》延續了系列風格樂章，邀請了《聖女之歌》音樂原創周志華老師及《仙劍奇俠傳》音樂之父的風雷老戰友林坤信老師，更與多位日本獨立作曲家聯手打造動人樂曲。全新旅程的最佳旁白，直擊心靈的生命之歌，定會再一次在你心中留下無法磨滅的美好印跡。

《聖女之歌零》帶來了冒險的全新篇章。回到前一個末日，俄撒圖森守者瓦因，與浪跡天涯的貓少女旅者夏瑪，兩人陰錯陽差的相遇，竟將展開如蛛網般交織的命運糾葛，在這沒有被神原諒的世界里，他們求生的步履，卻背負起後世千百代歷史難以饒恕的罪罰。一樣的世界，講述的是不一樣的故事，訴說的是不一樣的感動。

《聖女之歌零》將是又一款登陸PS4平台的國產經典佳作。過去幾年是國產遊戲蓬勃發展的黃金時代，而PS4上雖然佳作無數，但國產作品屈指可數。《聖女之歌零》的登陸會是一次全新的契機，把15年的期待化作現實，讓更多的玩家感受到動人的冒險故事。