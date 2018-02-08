導語：如果說比特幣正處於泡沫之中，那麼這就是金融行業歷史上為數不多的幾次幾乎不涉信貸的泡沫。美國加密貨幣報導媒體CoinDesk近期發佈「2018年區塊鏈狀態報告」，這份報告深入研究了快速發展的加密貨幣行業及其底層技術。周三發佈的這份報告覆蓋了區塊鏈、DLT、財團鏈、ICO、交易和投資，以及監管等話題，此外還提供了對3000多名CoinDesk讀者的調查結果。

以下是2017年第四季度和全年最重要的五大趨勢：

1. 這不是你父親時代的投資泡沫

2017年，比特幣迎來了超級行情，價格上漲1278%。此外，主流人群也在關注，作為第一種、也是最大的一種加密貨幣，比特幣是否存在泡沫。

我們的讀者對此持不同看法，大約49%的人給出了肯定的回答，39%的人給出了否定的回答，而11%的人持中立態度。進一步深入到這種意見分歧之中，我們的調查提供了更重要的數據點。

只有19%的受訪者表示，曾舉債購買加密貨幣。而在這些人之中，超過一半已經償還貸款。重要且具有歷史意義的結論在於，如果比特幣確實是泡沫，那麼就是一種非常罕見的泡沫。沒有出現槓桿，也沒有涉及到借入資金。

簡而言之，比特幣泡沫的出現並沒有華爾街或銀行的幫助。

2. 市場明顯分化

2017年1月，比特幣市值佔加密貨幣市場的超過90%。儘管以太坊吸引了很多開發者，但交易量很小。然而當首個「殺手級應用」，即ERC-20智能合約推動代幣的產生和ICO時，以太坊於2017年第二季吸引了大量關注。而整個行業也為之而變。

對以太坊的需求（只有擁有以太坊才能參與相關ICO）出現增長，而開發新型區塊鏈去融資也是如此。這導致第三季度比特幣的市場主導地位再次下降。當時，比特幣開始走下坡路。

儘管隨後比特幣有所反彈，但到12月再次面臨不利局面。12月份，由於ICO的火爆，以太坊迎來了歷史上表現最好的一個月。

加密貨幣機構買方的崛起也推動了市場的多元化發展。瞄準這一新的資產類別，在很短時間里就有數百隻新基金誕生。

3. 以太坊繼續創下有史以來的交易紀錄

2017年，ICO推動了市場對以太坊的需求，但這並不是唯一引起關注的應用場景。

12月份，基於區塊鏈的養寵物遊戲CryptoKitties席捲全球，給以太坊帶來了有趣的新應用。儘管許多人都認為這很傻，但這種創新的區塊鏈應用場景仍佔據了一席之地。

儘管第三季度以太坊已打破此前的交易紀錄，但這款應用以及Byzantium分叉的升級讓以太坊的交易量再次接近翻番。儘管看起來很傻，但CryptoKitties描繪了以太坊當前能力的全貌。

4. 韓國市場填補了中國市場留下的空白

從2017年開始，中國就暗示，這年會與往年不同。9月份，中國監管部門宣布禁止ICO，隨後關閉了國內的加密貨幣交易所。

如果關注過2017年之前的交易量和市場，那麼你很可能會認為，中國市場的退出將給比特幣和加密貨幣整體造成巨大的損失。但到第三季度末，在中國的所有交易所都關閉之後，比特幣卻出現了有史以來最強勁的上漲行情。

簡單來說，似乎沒有人關心中國市場的退出。相反，這是一個讓新玩家入場的機會。

第三和第四季度，韓國成為了加密貨幣交易的重要中心，填補了中國市場留下的空白。韓元成為了行業中交易量最大的貨幣之一，尤其是在瑞波幣和以太坊的交易方面。

5. ICO規模巨大，但「分叉」和「空投」的規模要大得多

儘管2017年，整個創業早期融資圈都聽到ICO的呼聲，但與其他產生代幣的事件相比，這隻是很小的一部分。

「分叉」和「空投」都有天然的用戶群，因此對加密貨幣市場的總市值產生了更大的影響。比特幣現金分叉是首個給行業帶來驚喜的此類事件，吸引了大量興趣。（張帆）