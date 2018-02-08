來源：證券時報網

樂視網開板了，昨天抄底的近4億資金樂開了花。或許是受到它的「鼓舞」，創造A股最長連續跌停紀錄的ST保千里索性也在今天開板了。兩個「難兄難弟」，像是約好了似的，不求同年同月同日跌，但求同年同月同日漲。

在樂視網危機尚未出現根本性解除的情況下，是何人花費數十億元掃貨？為何敢在此時抄底掃貨？

樂視網11個跌停后開板 昨日抄底資金浮盈超過2700萬元

在昨日已出現放量后，市場對樂視網打開跌停已有一定預期，不過意想不到的是，從早盤的數據來看，其近乎上演地天板，一個上午就成交了超過7億股，1/4的流通籌碼換手，而成交額也超過35億元，創下歷史天量。

昨日的成交數據顯示，樂視網全天成交接近4億元，按照今天上午5.15元的收盤價計算，這部分抄底資金浮盈超過2700萬元。昨天買入最多的東方證券(14.160, -0.60, -4.07%)杭州龍井路證券營業部席位也已浮盈近百萬元。

關於樂視網開板，3大疑問仍待解

樂視網雖然開板，但仍留有諸多疑團有待撥開。

疑團一：開板時間及買入力量

樂視網為何在第12個跌停板處就開板？此前包括中郵基金在內多家基金下調樂視網的估值，最多已將樂視網估值下調至3.9元左右，相當於復牌股價基礎上13個跌停。目前只有12個跌停就開板，而且近乎地天板。且值得注意的是，開板之日恰逢幾家基金公司和牛散章建平定增股份解禁日。

2016年，樂視網實施定增，中郵基金、嘉實基金、財通基金以及章建平4名股東參與定增，認購的股份數量合計約1.07億股，認購價是45.01元/股，但因樂視網在2017年8月份實施了10轉10股派0.28元的高送轉，4名股東目前已合計持有樂視網2.13億股定增股份，這些股份都於今日（2018年2月8日）正式解除限售。

在昨天龍虎榜買方前五營業部中，出現多家杭州營業部的身影，有媒體報導稱，其中東方證券杭州龍井路營業部即為著名牛散章建平的席位之一，其他兩個杭州營業部不排除是章建平的「援軍」。

如果按照上述報導的思路進一步推測，昨天樂視網出現的放量，可能就是一種試探性買入，以為今天的解禁鋪路。

當然這些還只是媒體的猜測，但從目前的情形來看，的確有一定可能性。

今天樂視網近乎上演地天板，憑藉巨大振幅，上榜創業板龍虎榜幾乎板上釘釘。至於究竟誰在花巨資買入樂視網，晚間龍虎榜數據或能提供部分答案。

疑團二：樂視網有能力還錢了？

2月6日晚間，新三板公司青雨傳媒（832698）公告稱， 截至 2018 年 2 月 6 日，青雨傳媒已按照協議約定收到西藏樂視網信息技術有限公司、樂視網（天津）信息技術有限公司、樂視網信息技術（北京）股份有限公司協議款項 1.55 億元，占此次協議金額的 87.29%，協議仍按照約定繼續履行。 隨著電視劇《獵場》的順利播出，西藏樂視網信息技術有限公司與青雨傳媒簽訂的關於已履行完畢，公司已收到關於此協議的全部款項。

上述公告中，樂視網信息技術（北京）股份有限公司就是上市公司樂視網。這意味著樂視網在償還部分公司的款項。

據不完全統計，除了剛剛收到樂視網1.55億元欠款的青雨傳媒外，影視上市公司中的慈文傳媒（002343，SZ）、華策影視（300133， SZ）均已收到樂視網還款。

樂視網在陸陸續續還款，其財務狀況是否有所好轉？

疑團三：賈躍亭質押股份的平倉危機緩解？

此前隨著樂視網股價的連續下跌，賈躍亭的質押股份平倉風險也在與日俱增。

樂視網近期在持續提示賈躍亭股份可能被平倉。

最新公告顯示，賈躍亭持有樂視網102，426.66萬股股份，佔總股本的25.67%，其中101，953.98萬股已質押給金融機構，102，426.66萬股被北京市第三中級人民法院等司法機關凍結。

樂視網稱，賈躍亭股權質押存在因無法及時追加擔保而被相關機構處置的風險，從而可能導致公司實際控制人發生變更。

賈躍亭質押股份一度傳出面臨平倉，不過對於樂視網股價跌到多少，賈躍亭股票就會被平倉，一直尚未明確。

不過，隨著今日樂視網打開跌停，結束連續跌停之勢，能否讓賈躍亭質押的平倉危機得到緩解呢？

ST保千里也開板了

似乎是約好的，此前已連續29個跌停的ST保千里也在今天上午開板了，該股早盤一度觸及第30個跌停板。

在樂視網率先打開跌停后，10點25分開始，逾200萬股買單將ST保千里跌停撬開，其後快速拉升翻紅，截至早市收盤，ST保千里成交近6億元，也創出歷史天量。

不過，ST保千里的情況似乎比樂視網的情況還要糟糕。

ST保千里近日收到深圳仲裁委員會《裁決書》，要求公司全資子公司保千里電子償還興業銀行借款3億元，以及由此產生的利息、複利、保全費、仲裁費等。由於公司對保千里電子的上述債務承擔連帶保證責任，《裁決書》要求公司、保千里電子於裁決送達之日起10日內履行上述裁決所定義務。

不過公司表示，暫時無法履行上述裁決所定義務。

PS：樂視網雖然開板，但其危機似乎仍遠未到完全解除的境地，不過不知是不是巧合，樂視網股票復牌日和開板日卻成了創業板反彈的一個個時間窗口，是否投資者認為，一旦樂視網危機落地，創業板的風險就釋放了大半？