2月8日全國鐵路預計發送旅客930萬人次

資料圖：排隊進站的旅客。洪堅鵬 攝

資料圖：排隊進站的旅客。洪堅鵬 攝

中新網2月8日電 據中國鐵路總公司消息，2月7日，全國鐵路發送旅客895萬人次，春運同比增加15.3萬人次，增長1.7%，鐵路運輸安全有序。2月8日，全國鐵路預計發送旅客930萬人次。

2月7日當天發售車票1005.2萬張，其中互聯網發售784.7萬張(含手機553.3萬)，占發售量的78.1%。北京局集團公司發送旅客85.7萬人次，上海局集團公司發送旅客187.2萬人次，廣州局集團公司發送旅客149.6萬人次。

2月7日，全國鐵路共開行旅客列車8049列，增開旅客列車822列，其中，跨鐵路局中長途旅客列車440列，鐵路局管內旅客列車382列。

2月8日，全國鐵路預計增開旅客列車904列，其中，跨鐵路局中長途旅客列車513列，鐵路局管內旅客列車391列。

今年春運，鐵路部門積極挖潛提效，努力擴大運輸能力，節前從2月7日起至14日(農曆二十二至二十九)，在京哈、京廣、滬昆、貴廣等方向增開夜間高鐵，滿足春運高峰期旅客乘車需求。成都局集團公司節前將開行夜間高鐵42列，主要是重慶西、重慶北前往廣州南方向，其中，2月7日、11日每天2列，8日、9日、12日、13日每天7列，10日、14日每天5列。南昌局集團公司加開南昌、鷹潭、萍鄉等地前往上海、杭州、南京、寧波等方向的60列夜間高鐵。為方便旅客接駁換乘，南昌西站主動對接交通部門，增開夜間公交。2月8日起，哈爾濱局集團公司開行6對夜間高鐵，方便北京方向旅客返鄉。2月8日，武漢局集團公司在漢口、武漢兩站加開15趟夜間高鐵，開往廣州、上海，便利2萬余名旅客返回武漢。

鐵路總公司相關部門負責人表示，今年春運，鐵路新增3038公里新線，特別是西成高鐵、蘭渝鐵路、寶蘭高鐵、渝貴鐵路等四條新線首次投入春運，極大緩解了春運壓力。但對春運這樣特殊時期的旅客集中出行需求，鐵路還是不可能完全滿足。一方面鐵路部門要繼續加大鐵路建設力度，努力解決運輸供給不充分不平衡的問題。另一方面，要發揮綜合交通體系作用，最大努力滿足人民群眾出行需求。

春運客流高峰期間，鐵路部門提示廣大旅客朋友，已通過互聯網、電話成功預訂但尚未取票的旅客，請盡量提前取票；乘車時請攜帶車票及與票面信息一致的有效身份證件，提前到車站辦理驗票進站手續；建議可以錯峰出行或選擇其他交通工具，以免耽誤行程。