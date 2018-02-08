【手機中國 新聞】2月6日，Think with Google年度峰會在北京舉辦。會上，Google與WPP集團揭曉了「2018年BrandZ中國出海品牌50強」排行榜。該榜單由全球最大的傳播集團WPP旗下調研公司Millward Brown公佈，整合了WPP旗下品牌資產研究資料庫BrandZ分析技術以及Google的專業能力。

2018年BrandZ中國出海品牌50強

2018年BrandZ中國出海品牌50強

調研從7個海外國家、12個類別、729個品牌中綜合評選而出，評估了海外消費者對中國品牌的態度、興趣和需求，反映了品牌在海外重點市場的消費者認可度。該榜單是目前國際公認的權威品牌排行榜之一，在國內外均有較大的影響力。

2018年BrandZ中國出海品牌50強

2018年BrandZ中國出海品牌50強

「2018年BrandZ中國出海品牌50強」排行榜涵蓋了硬體廠商、互聯網公司、航空公司、金融銀行類公司、汽車公司和遊戲公司等。聯想、華為、阿里巴巴依次位列前三甲；小米第四，獵豹移動進入前十；華為、大疆、OPPO成為成長最快的三個品牌；騰訊、百度也有上榜。