？ 日前，360雲安全系統監測到，國內的璧合科技DSP廣告平台被嵌入了挖礦腳本，該腳本隨廣告平台投放的廣告一起插入到了網頁中，進而傳播。當該嵌入了挖礦腳本的廣告代碼被載入起來，無論用戶是否點擊查看廣告，均會自動觸發挖礦代碼的執行。該挖礦頁面單日訪問量逾百萬次，多家知名站點受到影響，中招機器CPU資源會被大量佔用，直接影響系統正常運行。

如今，Web挖礦攻擊已不滿足於單個網站挖礦，而是將目標對準流量更大、渠道更廣的大型平台系統，如CRM系統、廣告平台系統等;我們分析發現該廣告平台，通過deepMiner自建了礦池，而不只是使用常見的coinhive，這樣可以省去礦池的傭金，但是必須要保證有足夠的算力才會有收益，由此也可見平台的覆蓋範圍比一般的挖礦攻擊要大很多。下面就以該廣告平台中植入挖礦腳本過程進行簡要分析：

廣告位插入挖礦JS過程簡圖：

該惡意挖礦JS代碼存放在一個名為「璧合科技股份有限公司」的廣告分發平台上，頁面地址：http://rtb.my**b.net/getad?wp=AQu0kEUAAFp27CRhXgAJqaP7qk1bzNTKuA%3D%3D&info=CJ3pyAEQ9PoNGAMiDFI5UFdvM2x6cmd3PSoCdF8yCTgxOTEyNDY5MTj8tPPKoJYfQh90X21tXzE3Nzc3OTYwXzE1OTcwODI1XzYxMTMwNDUxSABSIDBiYjQ5MDQ1MDAwMDVhNzZlYzI0NjE1ZTAwMDlhOWEzWgoxNTE3NzQzMTQwsQHIJ2TnbTlcQLkBUmUYd4PcO0DYAQLgAYCjBegB%2FvAM8AEVggIWaHR0cDovL3d3dy5haXF1eHMuY29tL4oCCldpbmRvd3MgMTCSAgZDaHJ在WWiAgRfVFgxqAIAsAKcmbcBuAIAwALgyJmpBsoChgFiaF8wLGJoX2dkXzEwMDAyLGJoX2FnXzEwMDAzLGJoXzEwMDgwMDAwNixiaF8xMDA5MDAwMDIsYmhfMTAxMTAwMDAyLGJoXzEwMTMwMDAwMSxiaF8xMDE0MDAwMDQsYmhfMTAxOTAwMDI0LGJoXzEwMjExMDAwMSxiaF8xMDIxNDAwMDEsLNECAAAAAAAAAADYAgDgAgDoAgHwAgD4AgGCAwE5mAMA&exclickurl=http%3a%2f%2fclick.tanx.com%2fct%3ftanx_k%3d173%26tanx_e%3dvxyFNSUjo7l8NJ2eaOB%252bs%252bLBwnRx3hmLyd6Sd243yrvX3SzmgpedJAml3bcLCtIFtH5mQBEuzUMJS%252f3QArX7UqX3H9h77tFFby81UFbLgLN%252bMu%252ft07S9%252f%252bGGAjzc8QAI9TvCLp3eIHgcNa8C%252bfiap0%252bS8ED3CRXV5fcaiUOyg3w%253d%26tanx_u%3d

從廣告位代碼中看到其通過iframe嵌入了一個頁面：http://kw.cn*****g.com/kww.html#0.5如下圖所示 ：

？ ？ 該頁面又嵌入了deepMiner.min.js該J挖礦所用到的關鍵js腳本均使用了AES+Base64加密，加密所使用的密鑰為：』NBR2513UXFME9B4MWUTTIUKCELEIBRC4』？對其進行解密后可看到是使用了中間件deepMiner構造自建的門羅幣Web挖礦礦池;挖礦所用到的礦池地址：wss://kw.c******g.com/api

部分解密后片斷如下：

就在對其進行測試分析的時候發現其最新的廣告位中已經更換了iframe的鏈接地址，其中直接嵌入了coinhive挖礦腳本：

挖礦的Site_Key為：76kBm8jdLIfdkW6rWAbAs58122fovBys？

CPU佔用閾值throttle為：50%

目前已發現受影的有幾千個站點

部分受影響站點如下：

www.263zw.com

Bbs.gfan.com

www.80dyy.cc

Bbs.duowan.com

www.chinadmd.com

www.52pk.com

Mini.eastday.com

www.4399.com

Shop.9you.com

www.biquge5.com

www.biquge.tv

www.qnvod.net

www.shu008.com

www.xiwuji.com

www.hanfan.cc

www.dyxia.com

www.meijutt.com

www.ddshu.net

www.365if.com

www.cnrexue.com

www.haoqu.net

www.mh160.com

……

從iframe進去的兩個域名註冊信息看一個是2018年2月2號註冊並且加了隱私保護，註冊后域名請求量即出現指數級的增長，另一個是2012年註冊。

整體傳播趨勢圖：

結語：

對於廣大用戶來說，使用專業的安全軟體進行實時防護檢測尤為重要。目前360安全衛士及360瀏覽器已國內首家推出反挖礦保護功能全面支持攔截此類挖礦腳本，用戶只需開啟360防護即可。