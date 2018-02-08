「2018年全球品牌500強」公佈 三星位列亞洲第一北京新浪網 (2018-02-08 10:55)
「2018年全球品牌500強」公佈 三星位列亞洲第一
中新網2月8日電 近日，來自英國的知名品牌價值諮詢公司Brand Finance發佈了「2018年全球品牌500強」報告（2018 The annual report on the world』s most valuable brands）。三星位列第四，也是亞洲排名最高品牌，品牌價值達到922.89億美元，品牌價值年增長率39%，高於蘋果和谷歌。
該報告認為，在過去一年，三星持續推出Galaxy S8、Note 8智能手機，蝶窗滾筒洗衣機，品式多門冰箱，畫壁藝術電視等新產品。此外，三星晶元半導體通過最佳時期投資並進行技術創新，強化了市場競爭力，對於品牌價值提升起到了顯著推動作用。
數據顯示，近幾年來，三星申請的專利分佈在手機、半導體材料及工藝、醫療器材、5G、新能源電池等方面，在有的領域專利申請數量位居全球第一。專利獲批的數量是一系列因素促成的，包括公司的研發投入和企業文化。2017年，三星在研發投入全球第四。
在這份榜單上，亞馬遜憑藉在過去一年42%的增長率，品牌價值達到1508億美元，成為全球最具價值品牌。在中國本土品牌中，中國工商銀行名列全球第十、中國第一，品牌價值達到591.89億美元，較2017年增長24%。
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