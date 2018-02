「2018年全球品牌500強」公佈 三星位列亞洲第一

中新網2月8日電 近日,來自英國的知名品牌價值諮詢公司Brand Finance發佈了「2018年全球品牌500強」報告(2018 The annual report on the world』s most valuable brands)。三星位列第四,也是亞洲排名最高品牌,品牌價值達到922.89億美元,品牌價值年增長率39%,高於蘋果和谷歌。

該報告認為,在過去一年,三星持續推出Galaxy S8、Note 8智能手機,蝶窗滾筒洗衣機,品式多門冰箱,畫壁藝術電視等新產品。此外,三星晶元半導體通過最佳時期投資並進行技術創新,強化了市場競爭力,對於品牌價值提升起到了顯著推動作用。

數據顯示,近幾年來,三星申請的專利分佈在手機、半導體材料及工藝、醫療器材、5G、新能源電池等方面,在有的領域專利申請數量位居全球第一。專利獲批的數量是一系列因素促成的,包括公司的研發投入和企業文化。2017年,三星在研發投入全球第四。

在這份榜單上,亞馬遜憑藉在過去一年42%的增長率,品牌價值達到1508億美元,成為全球最具價值品牌。在中國本土品牌中,中國工商銀行名列全球第十、中國第一,品牌價值達到591.89億美元,較2017年增長24%。