【環球網報導 記者 王戰濤】據法國「24小時」新聞台2月7日報導，法國總統馬克龍當日結束對法國南部科西嘉島為期兩天的視察，並於上科西嘉省首府巴蒂斯亞發表演講。他表示，同意在憲法中賦予科西嘉特殊地位，但對當地民族主義人士提出的設立官方語言和「科西嘉居民」身份等請求予以拒絕。

馬克龍在長達一個多小時的長篇演講中，闡述了對科西嘉島未來的設想，並強調該地區「屬於法蘭西」。他稱科西嘉是「法蘭西共和國的特殊地區」，支持在3月份的憲法修整案中「突出科西嘉島的地位」。但他反對將科西嘉語設立為當地官方語言，並稱「在法蘭西共和國只有一種官方語言，就是法語」。

報導稱，馬克龍還拒絕了民族主義人士關於設立「科西嘉居民」身份的請求，並強調這並不能解決島上居民的房產問題。馬克龍承諾，將促進當地房屋建設，並簡化相關的城市規劃政策。

馬克龍強調，科西嘉島的未來建設應「在法蘭西共和國之內」進行。他表示，如果科西嘉島要開證地方稅，那麼來自巴黎的政府撥款也會相應減少。

報導稱，科西嘉的民族主義者對馬克龍此行的表態表示失望。當地議會主席讓-蓋伊？塔拉莫尼(Jean-Guy Talamoni)對馬克龍7日的講話感到「沮喪」，並稱「今夜對科西嘉來說是憂傷的」。