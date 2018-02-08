【環球網報導 記者 屈騰飛】據日本時事通信社2月8日報導，鑒於台灣東部花蓮縣附近海域發生地震，日本政府8日派遣專業救援隊趕赴災區，參與地震救援。救援隊由警察廳和消防廳人員組成，將參與失蹤人員搜索和救助活動。