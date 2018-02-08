日本政府派遣救援隊參與台灣地震救援北京新浪網 (2018-02-08 13:38)
【環球網報導 記者 屈騰飛】據日本時事通信社2月8日報導，鑒於台灣東部花蓮縣附近海域發生地震，日本政府8日派遣專業救援隊趕赴災區，參與地震救援。救援隊由警察廳和消防廳人員組成，將參與失蹤人員搜索和救助活動。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
sony xd150．優思頓 sony．sony dsc t300．Sony 硬殼包．sony zx100．sony 3d 藍光．sony np-fh100．Sony PS4．Sony 草莓．Sony 鹼性 9V．sony NEX-5N．sony MT15i．SONY W570D．sony t200．sony tx7．Sony DSC 皮套．SONY TINY 16GB．sony otg 64g．Sony Z1．sony cp f2ls．sony xr500．Sony 扁線．Sony 手把．sony z1 c6902．SONY 32G TINY．Sony 用耳機．Sony PSP 主機．SONY BDV-N1WL．Sony 記錄．SONY 40型 LED
美最大火箭 載車飛火星【北京新浪網】
人類首次發現銀河系外行星 距離地球38億光年【北京新浪網】
印度一名男子因在網上曬出大麻植物被逮捕【北京新浪網】
美將領警告 與北韓爆發戰爭將情況險惡【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》