美國副總統彭斯(Mike Pence)今天(8日)表示，美國和其盟友正致力於和平解決北韓核子計畫、並減輕北韓人民的痛苦，但他也重申，所有選項都在檯面上。

彭斯在啟程前往南韓、準備出席9日登場的平昌冬奧開幕式之前，在日本橫田(Yokota)空軍基地發表演說指出，美國將與盟友南韓同在。

彭斯是在6日抵達日本，並和日本首相安倍晉三會面。彭斯7日曾表示，華府將很快對平壤實施前所未見的嚴厲制裁。彭斯誓言，所有選項都在談判桌上，美國已在日本和廣泛地區部署部分美國最先進的軍事資產，以保護美國本土和盟友，而且美國會繼續這麼做。