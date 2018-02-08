就在南韓平昌冬奧即將登場前夕，南韓政府消息人士表示，北韓今天(8日)在平壤進行了閱兵。

北韓國營電視台今天上午並未播放任何實況畫面，但消息人士告訴法新社說，「我們已得知北韓今天上午10點半，在平壤的金日成廣場(Kim Il Sung square)進行閱兵。」

北韓3日曾為計劃在平昌冬奧開幕前一天舉行閱兵辯護，宣稱8日是建軍節，閱兵是為了記念建軍70週年。但北韓多年來都在4月25日進行慶祝建軍節閱兵，是在上月才宣布從今年開始建軍節改為2月8日。

南韓平昌冬奧將在9日開幕，進行到2月25日。