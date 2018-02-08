NBA明星賽將於19日在洛杉磯舉行，明星賽除了有精采的球星較量，聯盟也將發揮愛心把部分所得捐出去，兩大隊長Stephen Curry和LeBron James都選擇把捐款獻給洛杉磯當地慈善機構。

最近聯盟宣布，明星賽2隊隊長Curry和James 各自選擇1個慈善機構，聯盟將給予明星賽中勝方所選擇的機構30萬美元的資助，落敗方則是15萬元美金的捐款。

Curry也透過影片宣布決定資助一家50年來致力支持洛杉磯南部，低收入戶或需要幫助的年輕人走上成功之路的機構，並在最後向James戰隊嗆聲。

Curry在影片中表示，「無庸置疑很期待明星賽的到來，但我們更興奮能為社會盡一份心力。在和我的隊友們討論後，我們決定將獎金捐給『Brotherhood Crusade』，他們已經幫助成千上萬的年輕人克服障礙。當心！James戰隊我們來了。」

James戰隊則選擇After-School All-Stars Los Angeles，該組織為洛杉磯地區8000多名兒童提供校外教育課程。

由於明星賽將在洛杉磯史坦波中心(Staples Center)舉行，所以兩支明星賽隊伍都選擇了在地機構作為捐款對象。