教育部與台積電合作 推廣孝道社會運動中央廣播電台 (2018-02-08 13:24)
推廣孝道改變社會，教育部國教署與台積電慈善基金會今天(8日)共同舉辦「暖家傳孝」記者會，期盼讓傳統孝道向下扎根。國教署也將在下個月建置孝道教育網站，並在今年培育100名種子教師及200名企業志工，到全國校園推廣孝道教材。
把愛送出去，教育部國教署與台積電慈善基金會合作推廣孝道觀念，國教署已編製完成相關教材，分送到全國各小學推廣，台積電慈善基金會則帶領幼兒園到高中的學生，畫出阿公、阿嬤的肖像畫，同時透過訪談，連結世代情感，傳承家族的故事。『(影片音)他們平常打仗吃的伙食，他說叫做「八寶飯」，還有夾雜著石粒、沙石之類，就是環境非常艱苦，可是我覺得我的阿公他真的很厲害，就是他可以在這麼艱困的環境下面存活下來。』
記者會上，邀請台南市青山國小學生演出孝道主題的話劇，並播放孝道推廣影片。台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，她去關懷獨居老人時，從老人們的眼中看見孤獨，進而察覺現代人的冷漠及對下一代的寵愛，所以我們的社會如果沒有強力倡導孝道教育，將來只會發生更大的動盪。張淑芬：『(原音)所以去年3月，我走出來，我找了記者，生平第一次請記者吃飯，我跟他們講，也是我第一次跟媒體講，我需要你們幫忙，我要求救了，因為我要做孝道。』
國教署在國立高雄師大附中設置全國孝道資源中心，署長邱乾國說，孝道教育網站預計3月建置完成，之後將在全國北、中、南三區，辦理種子教師研習及企業志工培訓，協助編寫及推廣孝道教材。邱乾國：『(原音)我們希望能夠喚醒社會，再次的對孝道的重視，讓長輩多一點溫暖，讓晚輩少一點遺憾。』
由於之前花蓮發生大地震，現場也將孝道這股暖流延伸到花蓮災民，由張淑芬帶領大家唱經文，為災民們祈福。
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