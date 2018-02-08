(健康醫療網／記者林怡亭報導)

中耳炎久拖未治療 小心造成耳膜破損

一名53歲男性，10年前曾被診斷出左耳耳膜破損，但當時僅偶爾有耳朵分泌物的困擾，因此並未積極治療，直到近來因聽力變得很差，甚至嚴重影響日常生活，才就醫求診；大林慈濟醫院耳鼻喉科醫師何宗祐指出，檢查發現，這名患者耳膜幾乎已經全部破損，經評估討論後，採以微創耳內視鏡修補手術，術後恢復良好，患者已漸漸恢復聽力。

耳膜破損 恐出現聽力障礙症狀

造成耳膜破損，主要是因感冒後併發中耳炎導致，若未及時接受治療，恐造成耳膜破洞，一旦反覆出現中耳炎，就會促使中耳聽小骨的破壞、內耳神經細胞的受傷；何宗祐醫師表示，這時患者就會出現聽力障礙、頭暈、耳朵流膿、耳鳴、暈眩等症狀，嚴重甚至出現耳聾。

微創手術治療耳膜破損 傷口小恢復快

治療上，可採以微創耳內視鏡修補手術，透過內視鏡協助，達到放大視野的效果，幫助醫師有效處理中耳疾患；何宗祐醫師表示，比起傳統手術必須從耳朵後面切開，留下約5至6公分傷口，新的微創手術不僅傷口小，恢復較快，提供給患者新的治療選擇。

接受微創手術 術後得定期追蹤

但若有服用抗凝血劑或耳道過度狹窄者，則較不適合接受此手術，因此術前詳細的評估和諮詢仍是重點；何宗祐醫師提醒，接受微創耳內視鏡手術後，患者在耳膜癒合前，3個月內不能搭飛機、爬山，洗澡時也要避免髒水進入，且定期回診追蹤，若發現耳朵分泌物增加、聽力下降等症狀出現時，應盡快回診檢查。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=36752喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網https://www.healthnews.com.tw更多健康資訊