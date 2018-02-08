花蓮強震造成多棟大樓傾塌，是否應透過立法鼓勵耐震建物補強引發討論。對此，內政部次長邱昌嶽今天(8日)表示，強制要求全民配合建物耐震補強涉及政府力量介入，可能要從修法著手；不過邱昌嶽也說，這部分涉及財產權，推動上困難度比較高，是否要經過百分百所有權人同意才能進行結構補強，會找地方政府深入研議。



花蓮強震造成多棟大樓倒塌、傾倒，國震中心分析指出，傾塌大樓主要是早期建物且屬於「軟弱底層」，耐震低，建議防災都更不應只限拆除重建，也應立法鼓勵耐震補強。

對此，內政部次長邱昌嶽8日在行政院會會後記者會上表示，全民是否應該配合耐震補強，涉及政府力量介入，但這部分涉及財產權，推動上困難度比較高，還需要再研議。他說：『(原音) 這部分後續重建過程當中，是不是要經過百分百所有權人同意才能進行結構補強，要找地方政府深入研議。至於未來要不要全民配合耐震補強，涉及政府力量介入，可能要從修法強度上要求百姓配合，不過這部分涉及財產權，推動上請各界諒解，困難度是比較高的。』

媒體關切，由於2年前台南維冠大樓因地震而倒塌，政府當時推出「安家固園計畫」，外界呼籲應研議修正建築法增加第三方監造制度，但「安家固園計畫」執行力卻偏低，建築法修法至今也未完成修法。邱昌嶽說，「安家固園計畫」在執行上並沒有強制要求民眾須百分之百配合，政府只能鼓勵。因此，至今只有公有建築物幾乎達百分之百，民間部分則鎖定有被公眾使用的大建築物，未來營業換照時，會要求建物強化作為。至於建築法修法增加第三方監造制度，邱昌嶽說，當初草案推出後，建築師有不同意見，質疑涉及簽證業務推動與量能問題，但內政部已完成相關草案，會優先處理違章建築問題，預計下會期送行政院審議，並列為優先法案。