（中央社記者梁珮綺台北2018年2月8日電）花蓮6日深夜強震至今已逾36小時，再傳出好消息，截至今天中午12時，已聯繫上設籍在雲門翠堤大樓的10名住戶，失聯人數下降。



中央災害應變中心持續更新統計數據，截至今天中午12時，已有9死267傷47人失聯，罹難者多集中在雲門翠堤大樓。不過，稍早傳出好消息，雲門翠堤大樓原43人失聯（住戶33人、漂亮旅店10人），已聯繫上設籍住戶10人，而漂亮旅店員工江振昌確定罹難，列入死亡名單。



目前雲門翠堤大樓有32人失聯（住戶23人、漂亮旅店9人）、國盛六街2號失聯12人、國盛六街41號失聯3人，共計47人。



搜救人員在搜救過程中，遇到多起餘震，導致搜救困難，一度暫停；今天發現江振昌的手，含淚開挖，隨後一度發現一具新遺體，罹難者人數上修至10人，經查發現是江，為重複計算，再改為9人。



9名罹難者分別為，自宅：林麗貞（女性、60歲）、劉東騰（男性、66歲）。雲門翠堤：戴世璋（男性、39歲）、楊麗蓉（陸籍女性、47歲）、李楊琦（陸籍女性、19歲）、余妃（陸籍女性、39歲）、1名身分待查、江振昌（男性、64歲）。統帥飯店：周志軒（男性、37歲）。



花蓮縣近海於6日深夜11時50分發生芮氏規模6的地震，造成包括市區雲門翠堤大樓等4處建物倒塌，釀多起死傷。（編輯：劉政權）