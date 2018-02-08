聯繫上雲翠10住戶 花蓮強震失聯人數降中央社 (2018-02-08 13:25)
（中央社記者梁珮綺台北2018年2月8日電）花蓮6日深夜強震至今已逾36小時，再傳出好消息，截至今天中午12時，已聯繫上設籍在雲門翠堤大樓的10名住戶，失聯人數下降。
中央災害應變中心持續更新統計數據，截至今天中午12時，已有9死267傷47人失聯，罹難者多集中在雲門翠堤大樓。不過，稍早傳出好消息，雲門翠堤大樓原43人失聯（住戶33人、漂亮旅店10人），已聯繫上設籍住戶10人，而漂亮旅店員工江振昌確定罹難，列入死亡名單。
目前雲門翠堤大樓有32人失聯（住戶23人、漂亮旅店9人）、國盛六街2號失聯12人、國盛六街41號失聯3人，共計47人。
搜救人員在搜救過程中，遇到多起餘震，導致搜救困難，一度暫停；今天發現江振昌的手，含淚開挖，隨後一度發現一具新遺體，罹難者人數上修至10人，經查發現是江，為重複計算，再改為9人。
9名罹難者分別為，自宅：林麗貞（女性、60歲）、劉東騰（男性、66歲）。雲門翠堤：戴世璋（男性、39歲）、楊麗蓉（陸籍女性、47歲）、李楊琦（陸籍女性、19歲）、余妃（陸籍女性、39歲）、1名身分待查、江振昌（男性、64歲）。統帥飯店：周志軒（男性、37歲）。
花蓮縣近海於6日深夜11時50分發生芮氏規模6的地震，造成包括市區雲門翠堤大樓等4處建物倒塌，釀多起死傷。（編輯：劉政權）
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MARIUM 泳裝 MAR-3009W．marium 防水袋．marium 泳裝 湖藍．marium．MARIUM MIZUNO 85YA．marium 競賽泳裝．marium 連身裙．marium 泳鏡．marium 泳褲．marium 泳帽．marium 平口泳褲．marium 二件式泳裝．MARIUM 半身水母衣 防曬衣．MARIUM 兩件式．marium 方向盤．MARIUM MIZUNO．MARIUM 三角．marium 背心．marium 泳裝．marium 兩件．marium 吸水巾．MARIUM MAR-1503．marium 罩衫．MARIUM 四角．marium 棉花糖．marium 泳衣
花蓮地震凌晨4時災情統計：2死202傷【NOWnews今日新聞】
花蓮地震 特戰官兵加入救援【中央社】
蔡總統：已下令國軍盡全力協助救災【中央社】
花蓮地震 花防部指揮官刻正勘災【中央廣播電台】
蔡總統了解救災情況（2）【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》