（中央社記者游凱翔花蓮2018年2月8日電）花蓮大地震造成雲門翠堤大樓塌陷，現場搜救員今天中午表示，初步了解，疑有4大1小共5名民眾受困漂亮生活旅店203號房，但未聽聞求救訊號，仍待進一步開挖確定。



花蓮6日發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成統帥大飯店、雲門翠堤大樓塌陷，及國盛6街2號、4號（白金雙星大樓）及41號（吾居吾宿大樓）傾斜，警消正針對傷亡最多的雲門翠堤大樓全力搜救。



雲門翠堤現場搜救員接受中央社訪問表示，初步了解，疑似有4大1小共5名民眾受困漂亮生活旅店203號房，但搜救人員並未聽聞有人大聲呼救、敲擊，警政人員仍未聯繫上這5名民眾，究竟是「有登記住房、但未實際入住」，還是「受困」，仍待開挖後才能釐清。



至於有無其他人員受困旅店及翠堤大樓，搜救人員說，檢視各樓層後，除了203號房待釐清外，其餘部分初步判定已無受困民眾，因此目前正盡全力搜索203號房人員下落。



根據花蓮災害應變中心統計，截至中午12時止有9人死亡。自宅有60歲女性林麗貞、66歲男性劉東騰；雲門翠堤有39歲男性戴世璋、47歲陸籍女性楊麗蓉、19歲陸籍女性李楊琦、39歲陸籍女性余妃、64歲男性江振昌、1名身分待查；統帥飯店為37歲男性周志軒。



其中死者江振昌歷經7小時開挖，搜救員已於上午11時40分將他的遺體運出，送往殯儀館。