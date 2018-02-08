專技等考試擬取消測驗題 下半年實施中央社 (2018-02-08 13:31)
（中央社記者謝佳珍台北8日電）考選部今天表示，研議取消專技人員考試以及公務人員特考司法人員、司法官等考試國文科的測驗式試題題型，以多元型式作文為主要測驗方式，預定今年下半年開始實施。
現行除公務人員考試高考一級考試及相當等級的特考外，公務人員考試各類科及部分專技人員考試都考國文。
早期公務人員考試國文科考「論文與公文」兩部分，專技人員考試只考「論文」，經過這幾年題型調整，目前公務人員考試國文科考作文（60%）、公文（20%）與測驗（20%），專技人員考試則考作文（60%）與測驗（40%）。
考選部上午在考試院會報告「研議國家考試國文科試題型式變革方向」指出，國文科考試測驗式試題除中醫師考試採臨時命題外，都共用題庫試題，因公務人員與專技人員從事的業務性質與考試取才目標有所區別，常遭質疑衡鑑效益不彰、評量指標不明確；因此，國文科測驗式試題的必要性與適切性有精進空間。
考選部報告指出，未來擬研議取消專技人員考試國文科的測驗式試題題型，以及公務人員特考司法人員、司法官、外交領事人員、國際經濟商務人員、法務部調查局調查人員、民航人員、國家安全局國家安全情報人員、海岸巡防人員、關務人員、稅務人員等考試三、四等考試國文科的測驗式試題題型，以多元型式作文為主要測驗方式，發揮評量綜效。
不願具名考選部官員告訴中央社記者，司法人員、司法官、外交領事人員等都是比較專業的領域，比較適合取消測驗式試題題型，改以多元形式作文為主要測驗方式；未來將視評量效果，逐步擴大適用。
考選部說，目前正成立國文科試題變革專案小組，將研擬多元作文試題範例，做為未來命題的參考依據。（編輯：蘇志宗）1070208
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