（中央社記者侯姿瑩台北8日電）花蓮發生強震，造成嚴重災情。外交部今天表示，日本政府將派遣7人組成的專家小組來台協助救災，外交部對此表達感謝。



外交部發言人李憲章表示，應政府請求，日本政府派遣7名專家來台協助救災，攜帶2台專業高端的深層生命探測器，探測範圍較傳統機器大。他們預計中午抵台北，隨後將直接前往花蓮災區。



李憲章說，這7名人士包括日本外務省、國際協力機構、東京消防廳與警視廳、海上保安廳人員，他們主要是協助、指導當地救災人員使用深層生命探測器，而不會直接投入救災工作。



知情人士告訴中央社記者，政府希望把握黃金72小時的救援時間，因為國內沒有這樣的機器，因此向日本提出需求，日方也立即答應協助。



此外，李憲章表示，繼日本外務大臣河野太郎昨天致函外交部長李大維，對花蓮震災表達慰問後，日本首相安倍晉三今天也致慰問函給總統蔡英文，對受災民眾表達慰問。



安倍也說，在台灣值此困難之際，日本願提供任何必要協助。目前已派遣警消等專家小組前往災區，將盡全力協助搜救工作。



除了日本之外，有許多國家也在花蓮地震發生後，向台灣表達慰問之意。李憲章說，截至今天早上10點為止，共有24個國家與歐盟，表達慰問跟關懷之意。



其中，李憲章說，美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy）昨天親自打電話給蔡總統，表達對災情的關心，以及對災民的慰問。



外交部表示，目前已有美國、加拿大、日本、新加坡、澳大利亞、紐西蘭、教廷、英國、法國、波蘭、捷克、多明尼加、尼加拉瓜、瓜地馬拉、貝里斯、聖露西亞、海地、宏都拉斯、土耳其、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、巴拉圭、印尼、馬來西亞等24國與歐盟，對花蓮震災表達慰問。（羅曉荷）1070208