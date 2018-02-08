（中央社記者顧荃台北7日電）內政部次長邱昌嶽今天表示，花蓮地震救援能量足夠，不影響對黑鷹直升機的搜救作業，「搜救不打折」，人力不僅沒有減少，反而更多，但因至今連定位都找不到，搜救相當困難。



空勤一架黑鷹直升機5日深夜在蘭嶼執行醫療後送任務，起飛後3分鐘即失聯，機上6人下落不明，國搜中心獲報後，立即派遣空勤總隊及國防部搜救機前往目標區搜救。



邱昌嶽上午出席行政院院會後記者會，他受訪時表示，目前黑鷹直升機搜救相當困難，因為連定位都找不到，雷達訊號消失的位置是馬里亞納海溝，最淺的地方都有800公尺深；訊號維持時間只有30天，而且如果微波訊號被海底砂石蓋住，水面上的器具就會偵測不到。



邱昌嶽說，另一方面，因海象很差，海軍獵雷艦、民間海洋生物研究機構的先進偵測儀器等，都有投入幫忙偵測定位，但還是尚未找到。內政部仍會積極進行搜救工作。（編輯：林淑媛）1070207