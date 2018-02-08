彰消防局花蓮救災持續搜救雲門翠堤中廣新聞網 (2018-02-08 13:31)
花蓮縣在深夜發生芮氏規模6大地震，造成多棟民宅、飯店倒塌或傾斜，導致死傷慘重；彰化縣消防局組成「特搜大隊」，持續投入搜救行列；大隊長葉明波表示，希望能突破「雲門翠堤」層層塌陷的障礙，不放棄搶救任何生還者！
（李河錫報導）
花蓮縣發生芮氏規模6的有感地震，因屬淺層地震，造成花蓮地區有多座橋樑毀損，多棟民宅、飯店倒塌或傾斜，不僅死傷慘重，經連日搜救後還有五、六十人失聯；大地震發生後，彰化縣消防局配合「中央災害應變中心」，組成一支二十三人的「特搜大隊」、攜帶大批救難與搜救人命器材，趕抵花蓮救災；大隊長葉明波表示，經一天一夜協助搜救，已完成統帥飯店搜救行動，也完成「雲門翠堤」第一階段搜尋任務，大部分都已打通因強震後塌陷的建築結構，只剩兩間遭到嚴重擠壓的樓層難以搜救，八號希望能夠把握救援黃金期、突破障礙，積極搶救生還者！
因為餘震不斷，讓搶救行動增加困難度，葉明波大隊長則表示，每一波救援行動都有進行勤前教育，並已至少三人為一組的方式，先行探勘搜救與緊急撤退的動線，希望在安全無虞的情況下，完成搜救人命的任務。
（翻攝：李河錫）
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