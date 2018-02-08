可惡男子縱火害23戶居民無家可歸中廣新聞網 (2018-02-08 13:31)
嘉義市林森西路昨天下午發生大火，火勢延燒三個多小時才完全撲滅，共有二十三戶民宅和店面被燒毀。涉嫌縱火的四十一歲葉姓男子今天（8日）被捕，對於因感情糾紛，一時失去理智波及無辜鄰居，再三表示抱歉、懊悔，但已經於事無補。受災居民在年前失去家園，處境極為可憐，各界紛紛伸出援手。
（龐清廉報導）
嘉義市第一分局指出，住在林森西路426巷內的葉姓男子因懷疑同居女友另結新歡，兩人發生爭吵後，竟拿打火機點燃衛生紙，企圖恐嚇女友，不料卻意外引發火災。由於附近均為連棟的二樓木造建築，火勢一發不可收拾，延燒了三個多小時才全部撲滅，共有二十三戶住家和店面被燒毀，損失慘重。
涉嫌縱火的葉姓男子到案後表示，大火發生時，他還拿起滅火器企圖滅火，但因為火勢竄燒的太快太大，小小的滅火器根本發揮不了效果。對於一時衝動，波及無辜的鄰居，他極度懊悔，再三道歉。
至於受災戶們，眼看年節將到，卻失去家園，心情極為難過悲傷，許多人站在已經燒得一片焦黑的殘屋破瓦中，忍不住悲從中來，淚留滿面，氣憤的說一定會要求縱火的葉姓男子賠償到底。
大火燒毀23戶民宅和店面，各界也紛紛伸出援手。嘉義市政府每戶先發五千元慰問金，房屋毀損達不堪居住的受災戶每人有2萬元補助，每戶最高10萬元。嘉義市國園飯店雪中送炭，提供受災戶免費住宿，有長期住宿需求的將安排到勞工育樂中心會館。九華山地藏庵提供每戶1萬元慰問金，嘉邑行善團也致贈受災戶每戶2萬元慰問金。
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