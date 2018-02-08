台積電董娘教部推孝道 唱佛曲為花蓮祈福中央社 (2018-02-08 13:22)
（中央社記者陳至中台北8日電）台積電慈善基金會董事長張淑芬今天到教育部參與「暖家傳孝」孝道教育推廣活動，現場獻唱佛曲，為花蓮地震的受災者和救難人員祈福。
張淑芬近日在花蓮辦事，6日晚上才搭火車離開，雖沒遇到夜裡的強震，但一天在太魯閣，也曾遭遇另一場規模較小的地震，讓她感觸良多。
「生平第一次發現，面對死亡不緊張」，張淑芬回憶，當時她們身處山地，先發現地上下搖動，接著左右搖晃。當時她想起有人說過，這樣的地震狀況可能導致山崩，頓時感到腳跟有熱氣上來，但她並不恐慌，心裡想著：「死掉也沒關係了。」
張淑芬今天在教育部記者會現場，獻唱佛曲為花蓮祈福。會後被問到台積電是否會援助花蓮？她說，內部有在規劃，但目前先不要到災區，「會增加人家麻煩」。
張淑芬也呼籲企業界冷靜、不要恐慌，現階段應讓政府救災，等事情差不多了，政府還有沒做的，他們再來投入。
張淑芬今天到教育部的主要目的是推廣孝道，她表示，孝道教育不是文字，而是要傳遞愛的故事，由父母身體力行，帶孩子去體驗、感受，並試著反思，如此才能改變下一代。
台積電慈善基金會和教育部合作，於去年年底完成教材編寫，分送全國中小學。張淑芬說，下一步會和內政部合作，從學校推展到社會，推動企業內的倫理孝道活動。（編輯：黃于）1070208
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