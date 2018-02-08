葉俊榮：專業技師進駐 協助鑑定民眾房屋中廣新聞網 (2018-02-08 13:31)
內政部長葉俊榮今天(8號)主持中央災害應變小組會議後，立即趕往花蓮勘災，葉俊榮表示，民眾擔心地震過後，房屋是否還能居住，內政部已經協調建築師、土木技師等工會派員進駐縣府，協助民眾鑑定房屋安全，如果要租屋、修繕或重建，也會訂出補助辦法，相關部會都會投入經費和人員，協助花蓮重建（繆宇綸報導）
葉俊榮表示，這次地震和1951年米崙斷層觸發的地震類似，容易產生餘震，造成心理恐慌，未來的搜救工作，要確保搜救人員的安全。在地震過後，民眾也會擔心所住的房屋是否安全，是否還能回去居住，所以他還率消防署和營建署官員同行，立即採取以下工作『盡快評估(房屋)，如果紅單就紅單，黃單就黃單，讓民眾知道我這房子是不是真的安全。這個動作非常重要，所以我們已經在昨天協調建築師公會、土木技師公會，還有營造師公會派員，昨天已經集結將近50人進駐縣府，隨時民眾只要對房屋危險有疑問，能夠趕快打1999，讓縣府這編的機制能夠很快地幫助民眾......』
葉俊榮說，他來花蓮要確保這樣的機制能順利運行，也要確保民眾知道這樣的機制，一定要趕快處理花蓮民眾擔心的問題。至於未來的復原重建，各部會都會投入經費、人力協助縣府，租屋則會有租金補貼，修繕或重建也會有相關補助措施，重現美麗的花蓮。(內政部提供)
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