2018年2月7日，中國青少年籃球發展論壇暨2018NYBO青少年籃球公開賽啟動儀式在國家體育總局訓練局舉行，該活動由眾輝體育主辦，中國籃球協會青少年委員會、中國籃球協會籃球學院、清華大學體育產業發展研究中心、中國青少年發展基金會聯合支持。國家體育總局訓練局黨委書記胡加時，中國籃球協會秘書長白喜林，中國籃球協會副秘書長、中國籃球協會青少部部長薛雲飛，中國籃球協會青少年委員會主任宋曉波，原國家商務部副部長、國家教育科技領導小組辦公室副主任廖曉淇，中國青少年發展基金會希望工程事業部部長馮敏慧，上海體育學院副院長毛麗娟，眾輝體育董事長陸浩等領導嘉賓出席此次活動。

本次論壇設三個主題演講，上海體育學院副院長毛麗娟、眾輝體育董事長陸浩、網易體育高級總監張黎分別以《中國青少年籃球發展現狀》、《打造青少年的新秀場》、《籃球青少年培訓現狀及問題簡析》為話題進行精彩演講。四個圓桌論壇主題分別是體育、教育、社會三方如何融合發展青少年籃球、青少年籃球賽事模式探討、國內外青少年籃球培養體系差異化探討、如何做大青少年籃球市場，

教體社集體出謀劃策，助力擴大中國籃球金字塔塔基

2017年是中國青少年籃球發展具有里程碑意義的一年，中國籃球協會啟動「小籃球」發展計劃，發佈《小籃球規則》，大力普及並推廣小籃球運動，青少年籃球發展迎來全新的時代。論壇上，中國球協會秘書長白喜林表示，目前青少年籃球的發展是中國籃協現階段工作的重中之重，希望通過此次中國青少年籃球發展論壇開啟中國籃球未來人才發展、人才培養的一個新的篇章。本次中國青少年籃球論壇邀請了體育、教育、商業、媒體、公益等各界專家人士共同參與，從競賽、市場、培訓等多個角度獻計獻策。

中國籃球協會副秘書長薛雲飛表示，目前中國青少年籃球工作的推進初步分為「一二三」步，首先要打開一扇門架起一座橋，打通與教育部及大體協的合作，其次要做好兩個點，以點帶面，抓住專業比賽、人才基地、學校等幾個點促進全面發展；以量促進，擴大中國籃球及中國青少年籃球人口，讓更多的人喜愛籃球，促進質量的提高，夯實中國籃球人才根基，最後要做好三個結合，體教結合、體社結合、教社結合，營造一個良性的生態圈。

樹立青少年賽事標杆，NYBO青少年籃球公開賽啟動

中國人壽·NYBO青少年籃球公開賽是由眾輝體育主辦，國家體育總局青少年體育司、中國籃球協會、中國中學生體育協會聯合支持的一項專屬青少年的籃球賽事。作為唯一面向全國4-14歲青少年的籃球比賽，NYBO以標準化、高頻次、周期性為特色，旨在搭建一個廣泛參與、持續全年、豐富多彩的賽事與體育文化交流平台。

中國人壽·NYBO青少年籃球公開賽力圖打造專屬青少年的籃球造星平台，高規格、高頻次、周期性的賽事作為基礎會員服務，為青少年提供了施展個性、釋放天性的舞台，優秀的青少年球員有機會登上CBA的賽場，與職業球員、當紅球星同場競技。NYBO官方平台將與媒體合作夥伴合力包裝小球星，圍繞球員和賽事創作豐富的圖文及影像宣傳內容，吸引廣泛的輿論關注。此外，會員服務還將提供專業的籃球裝備併為球員提供完整的成長記錄。

2017年中國人壽·NYBO青少年籃球公開賽落地全國十座城市，吸引了超過3000名青少年球員的參與。2018年，NYBO將走進更多城市，覆蓋更多的青少年。

論壇上眾輝體育董事長陸浩表示，NYBO是為青少年打造一個空間和平台，為他們搭建一個實現夢想的舞台，利用周末時光讓家長、孩子、教練都能參與到比賽當中。這項賽事的目的是培養孩子們的興趣，通過籃球這個遊戲健全人格，讓孩子們能有一個終身可以陪伴他的體育活動。

現場，中國籃球協會副秘書長、中國籃協青少部部長薛雲飛、中國籃球協會青少年委員會主任宋曉波、中國大學生體育協會競賽部部長中國大學生體育協會競賽管理部主任程潔、華蒙星體育副總經理張有利、眾輝體育董事長陸浩共同啟動了中國人壽·2018NYBO青少年籃球公開賽。